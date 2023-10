Biden jouera du violon à Philadelphie alors que le monde brûle – Twitchy

Comme Sam J. l’a rapporté plus tôt, la Maison Blanche a « mis un terme » à leur journée de travail en fin de matinée aujourd’hui, un terme qui signifie généralement qu’il ne faut plus s’attendre à aucune déclaration ou activité de la part du bureau ovale pour le reste de la journée. Mais ils se sont remis au travail juste le temps de faire une grande annonce sur quelque chose. Était-ce la crise actuelle en Israël ? Était-ce l’étrange suppression par le secrétaire d’État Anthony Blinken d’une déclaration concernant un appel téléphonique vers la Turquie ?

Non, la Maison Blanche a publié un communiqué selon lequel le président effectuerait un autre voyage à Philadelphie pour tenter de parler de Bidenomics, selon Niels Lesniewski de CQ Roll Call.

La Maison Blanche annonce que le président sera de nouveau à Philadelphie vendredi pour un discours sur les bidénomiques. – Niels Lesniewski (@nielslesniewski) 9 octobre 2023

Avec tout ce qui se passe dans le monde, alors que l’Amérique et toutes les autres nations se tournent vers l’Amérique pour obtenir des conseils, le président Biden se lance une fois de plus en campagne pour tenter de polir l’étron qu’a été son message « Bidenomics vs MAGAnomics ». Incroyable.

Wow, un voyage jusqu’à Philadelphie ? Les temps historiques dans lesquels nous vivons. – JWF (@JammieWF) 9 octobre 2023

« Oh, Dieu merci », les Américains sont actuellement retenus en otages par le Hamashttps://t.co/5wRriIgBxi –Dan Goldwasser (@dgoldwas) 9 octobre 2023

pic.twitter.com/nT817NCpGM – Ça ne pouvait pas être Papa P (@CouldntBePapaP) 9 octobre 2023

Vraiment tous nos visages en ce moment.

Ok, à ce stade, est-ce un peu ou https://t.co/fBjGBj6XqI – Aelfred le Grand (@aelfred_D) 9 octobre 2023

Non, non, cela ne semble certainement pas être le cas. C’est juste une administration présidentielle incompétente.

Ils ont été complètement pris au dépourvu par cette affaire. Cela semble mauvais. https://t.co/JAvT9sULPl – jimtreacher.substack.com (@jtLOL) 9 octobre 2023

Nous sommes dans une situation étrange où « Cela semble mauvais » est un euphémisme grossier sur ce qui se passe.

Sur combien de pivots sommes-nous ? Quand les choses semblent mauvaises, pivotez simplement !

Quelque chose sur les otages américains, le réseau d’espionnage iranien, les milliards versés à l’Iran pour le Hamas ? https://t.co/M1X3qbpRtk -Dana Loesch (@DLoesch) 9 octobre 2023

Non, le peuple américain ne se soucie vraiment que du sort des Bidenomics !

Vous vous moquez de moi. Se cacher d’un échec abject en en parlant un autre ? – Bohemio des Reeeeing Twenties (@El__Bohemio) 9 octobre 2023

Lorsque vous êtes président depuis bientôt trois ans et que tout ce que vous avez à montrer, ce sont des échecs… qu’allez-vous faire d’autre ?

Sa priorité… la politique… pas les gens, mdr – Floplag (@floplag) 9 octobre 2023

La campagne Biden/Harris pourrait tout aussi bien commencer à imprimer des autocollants pour pare-chocs avec ce slogan comme slogan, car il est évident que c’est la thèse centrale de leur campagne 2024.

Espérons que d’ici vendredi, l’administration parviendra à faire des déclarations sur des petites choses stupides comme la guerre massive en cours au Moyen-Orient, mais on ne sait jamais. Parler peut être un travail très fatiguant et Joe Biden doit économiser son énergie pour parler de ce qui lui tient vraiment à cœur, sa campagne présidentielle.

