Biden « joue avec le feu » en désignant les Houthis du Yémen comme « terroristes » | Joe Biden Actualités

Il s’agit de l’une des premières décisions majeures de politique étrangère de Joe Biden.

Moins d’un mois après son entrée en fonction en janvier 2021, le président américain a levé deux désignations de « terroristes » imposées par son prédécesseur, Donald Trump, aux rebelles Houthis du Yémen.

A l’époque, le secrétaire d’État Antony Blinken dit cette décision intervient en « reconnaissance de la situation humanitaire désastreuse au Yémen ». Les Nations Unies, ainsi que les groupes humanitaires et les législateurs américains, avaient averti que les désignations de « terroriste » pourraient interrompre le flux d’aide vers le pays.

Aujourd’hui, presque exactement trois ans plus tard, l’administration Biden réimpose l’une des désignations contre les Houthis, les déclarant « groupe terroriste mondial spécialement désigné » au milieu d’une série d’attaques dans la mer Rouge.

Et une fois de plus, les défenseurs des droits de l’homme et les analystes politiques tirent la sonnette d’alarme sur les effets négatifs que cette décision pourrait avoir sur les civils yéménites. Beaucoup se demandent également si la désignation de mercredi réussira à pousser les Houthis à mettre fin à leurs attaques.

« Je suis très préoccupée par les conséquences dévastatrices pour les gens ordinaires au Yémen », a déclaré Afrah Nasser, chercheur non-résident au Centre arabe de Washington DC, qui a auparavant travaillé comme chercheur sur le Yémen à Human Rights Watch.





Nasser a déclaré à Al Jazeera que cette désignation risquait d’aggraver la crise humanitaire au Yémen, qui connaît une guerre de plusieurs années entre les Houthis et une coalition dirigée par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Plus de la moitié de la population yéménite, soit 18,2 millions de personnes, a besoin d’aide. selon l’ONUalors que le pays se remet d’une crise économique, de la hausse des coûts, des déplacements massifs et de la faim.

« La famille yéménite ordinaire souffre aujourd’hui à la fois des politiques intérieures des Houthis et des politiques de la communauté internationale au Yémen, comme celle-ci. [US] désignation que nous avons entendue aujourd’hui », a déclaré Nasser. « Les Yéménites sont pris entre deux feux. »

Attaques de la mer Rouge

Dans un communiqué publié mercredi matin, Blinken a déclaré que la désignation de « groupe terroriste mondial spécialement désigné » (SDGT) était venue en réponse aux attaques des Houthis contre des navires commerciaux dans la mer Rouge.

« Cette désignation vise à promouvoir la responsabilité des activités terroristes du groupe. Si les Houthis cessent leurs attaques dans la mer Rouge et dans le golfe d’Aden, les États-Unis réévalueront cette désignation », a déclaré le plus haut diplomate américain.

Les Houthis alignés sur l’Iran, qui contrôlent de vastes étendues du Yémen, ont commencé à tirer des missiles sur Israël et à attaquer des navires commerciaux dans la mer Rouge peu après le début de la guerre à Gaza en octobre.

Le groupe s’est engagé à cibler les navires liés à Israël dans le cadre d’un effort visant à faire pression sur le gouvernement du pays pour qu’il mette fin à ses bombardements sur Gaza et autorise davantage de livraisons d’aide humanitaire dans l’enclave côtière palestinienne. Il a ensuite étendu la menace à tous les navires commerciaux voyageant à destination et en provenance d’Israël le long de la route commerciale artérielle au large des côtes du Yémen.





Ces attaques ont conduit les compagnies maritimes à suspendre leurs opérations en mer Rouge et ont suscité la condamnation des États-Unis et de leurs alliés.

Washington a lancé une coalition navale pour protéger les navires commerciaux en décembre et a également mené plusieurs frappes contre des cibles houthies au Yémen ce mois-ci, ce que les observateurs ont qualifié d’escalade « dangereuse ».

Mercredi, l’administration Biden a défendu sa décision de réimposer la désignation SDGT aux Houthis, affirmant qu’il y aurait des « exclusions » pour protéger l’aide au Yémen.

“La désignation d’aujourd’hui vise les Houthis, pas le peuple yéménite”, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, lors d’une conférence de presse.

Lorsqu’on lui a demandé quel serait l’impact de sanctions connexes sur les négociations avec les Houthis, Kirby a répondu fermement : « Il n’y a pas de négociations. Il n’y a pas de monnaie d’échange. C’est une façon de demander des comptes aux Houthis.»

Mais les experts doutent que la désignation SDGT conduirait les Houthis à arrêter leurs attaques en mer Rouge, comme le suggère l’administration.

« Cela semble hautement improbable qu’il ait un quelconque effet positif sur le comportement des Houthis », a déclaré Brian Finucane, conseiller principal du programme américain au sein du groupe de réflexion International Crisis Group.

« Je pense que c’est une forme de faire quelque chose », a-t-il déclaré à Al Jazeera. La réimposition de la désignation SDGT, a-t-il ajouté, reflète le refus de Washington de reconnaître que les récentes attaques des Houthis sont liées à la guerre à Gaza.

« L’administration Biden s’est mise dans une boîte… où elle n’a pas de bonnes options politiques. »

La désignation

Une désignation SDGT se concentre principalement sur les finances d’un individu ou d’un groupe. Dans ce cas, il gèlera les avoirs des Houthis aux États-Unis et interdira aux citoyens américains d’avoir des relations financières avec l’organisation.

Et même si « des sanctions civiles et pénales peuvent être imposées en cas de violations », la désignation a une portée plus étroite que la deuxième étiquette que l’administration Trump avait donnée. imposé sur les Houthis : celle de « Foreign Terrorist Organization » ou FTO.

Cette étiquette érige en infraction grave le fait de soutenir un groupe inscrit sur une liste noire.

“Ce [SDGT designation] est en quelque sorte un minimum : restreindre l’accès aux fonds étrangers, l’accès aux marchés internationaux. Ce sont des choses que les Houthis n’ont pas et n’ont jamais eues. Ils ne possèdent pas d’actions à la Bourse de New York », a déclaré Nabeel Khoury, ancien chef de mission adjoint à l’ambassade américaine au Yémen.

Néanmoins, Khoury a déclaré à Al Jazeera qu’il est peu probable que les Houthis fassent une distinction entre une désignation SDGT ou FTO et qu’ils considéreront la décision de mercredi comme un affront qui pourrait conduire à une nouvelle escalade.

Quelques heures après l’annonce de la désignation, les Houthis ont déclaré avoir tiré des « missiles navals » sur un navire américain dans le golfe d’Aden. Commandement central américain plus tard confirmé le Genco Picardie, détenu et exploité par les États-Unis, a été heurté, causant quelques dégâts mais aucun blessé.

« Ce dans quoi cette administration est engagée est vraiment déconcertant. Je ne pense pas qu’on y ait beaucoup réfléchi », a déclaré Khoury. « Cette désignation s’apparente davantage à une insulte. C’est le vieux gant au visage, giflez quelqu’un avec votre gant. Vous êtes en quelque sorte un défi, mais vous ne leur faites pas vraiment de mal.

Nasser a également averti que cette désignation pourrait enhardir davantage les Houthis et « contribuer à radicaliser certaines parties de la population et à renforcer le système de recrutement des Houthis ».

« Niveau d’incertitude pour les Yéménites »

Pourtant, même si la désignation SDGT est « plus étroite » qu’un FTO, l’administration Biden est consciente « que ces sanctions pourraient aggraver la situation pour la population du Yémen », a déclaré Finucane.

En effet, les institutions financières et les organisations humanitaires « seront probablement très prudentes lorsqu’elles s’engageront avec les Houthis au Yémen », en particulier jusqu’à ce que des règles claires concernant la nouvelle désignation soient établies, a expliqué Finucane.

Mercredi, l’administration Biden a déclaré qu’elle « prenait des mesures importantes pour atténuer tout impact négatif que cette désignation pourrait avoir sur la population du Yémen ». La décision entrera en vigueur dans 30 jours, indique le communiqué de Blinken, période pendant laquelle l’administration consultera les organisations humanitaires et d’autres parties prenantes.

Le département américain du Trésor devrait également publier des licences « autorisant certaines transactions liées à la fourniture de nourriture, de médicaments et de carburant, ainsi qu’aux envois de fonds personnels, aux télécommunications et au courrier, ainsi qu’aux opérations portuaires et aéroportuaires dont dépend le peuple yéménite ».

Une désignation SDGT, c’est faire quelque chose pour faire quelque chose. Comme une désignation FTO, elle est édentée et n’aura aucun effet souhaité. Là où le FTO aurait déclenché une certaine catastrophe, un SDGT ne comporte qu’un risque grave de catastrophe. – Scott Paul (@ScottTPaul) 16 janvier 2024

Mais cela n’a pas atténué les craintes que cette désignation ait un impact négatif sur les Yéménites.

« Cette désignation ajouterait un autre niveau d’incertitude et de menace pour les Yéménites toujours pris dans l’une des plus grandes crises humanitaires au monde », a déclaré Scott Paul, directeur associé de la paix et de la sécurité à Oxfam America, à Al Jazeera dans une déclaration écrite.

« L’administration Biden joue avec le feu, et nous lui demandons d’éviter cette désignation immédiatement et de donner dès maintenant la priorité à la vie des Yéménites. »

Avec des fichiers d’Ali Harb d’Al Jazeera à Washington, DC.