Biden jongle avec une longue liste de problèmes pour plaire à la coalition Dem

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden veut maîtriser l’inflation. Il veut que le Congrès protège l’accès à l’avortement. Il veut s’attaquer au droit de vote. Et il s’attaque à la Chine, encourage la construction de nouvelles usines, lutte contre le changement climatique, annule la dette étudiante, efface les condamnations fédérales pour marijuana, réduit le déficit, s’efforce de réduire les prix des médicaments sur ordonnance et achemine l’aide vers l’Ukraine.

Biden essaie d’être tout pour tout le monde. Mais cela l’empêche de dire qu’il se concentre sur une seule question au-dessus de toutes les autres alors qu’il tente de contrer l’élan républicain avant les élections du 8 novembre.

“Il n’y a pas une seule chose”, a déclaré Biden mercredi lorsqu’il a été interrogé sur sa priorité absolue. « Il y a de multiples, multiples, multiples problèmes, et ils sont tous importants. … Nous devrions pouvoir marcher et mâcher de la gomme en même temps. Vous savez, cette vieille expression.

La liste exhaustive de choses à faire de Biden est une reconnaissance du fait que la coalition d’électeurs démocrates dont il a besoin pour se présenter le jour du scrutin est diversifiée en termes de race, d’âge, d’éducation et de géographie. Ce groupe d’électeurs a une longue liste d’intérêts qui se chevauchent et se concurrencent sur la criminalité, les droits civils, le changement climatique, le budget fédéral et d’autres questions.

Les candidats républicains qui tentent de mettre fin au contrôle démocrate du Congrès ont une base d’électeurs beaucoup plus uniforme, ce qui leur permet de diriger plus étroitement les messages sur l’économie, la criminalité et l’immigration vers les électeurs blancs, les électeurs plus âgés, ceux qui n’ont pas de diplôme universitaire et ceux qui s’identifient comme Christian.

Lors des élections de 2020, suggère AP VoteCast, Biden a attiré un soutien disproportionné des femmes, des électeurs noirs, des électeurs de moins de 45 ans, des diplômés universitaires et des citadins et des banlieusards. Cela a donné à Biden une base de soutien plus large que le républicain Donald Trump et c’est également un avantage potentiel à long terme pour les démocrates, car le pays devient plus diversifié et mieux éduqué.

Mais lors des élections de mi-mandat qui favorisent normalement le parti qui ne détient pas la Maison Blanche, cela oblige Biden à faire appel à toutes ces circonscriptions.

“La cohérence et la cohésion ont toujours été un défi pour le Parti démocrate moderne qui s’appuie sur une coalition qui traverse les frontières raciales, ethniques, religieuses et de classe”, a déclaré Daniel Cox, chercheur principal en sondages et opinion publique au conservateur American Enterprise Institute. « Il faut un talent politique considérable pour maintenir une coalition avec des intérêts et des antécédents divers. Barack Obama a réussi à le faire, mais les démocrates suivants ont eu du mal.

Biden a consacré ses remarques publiques mardi dernier à l’avortement, mercredi aux prix de l’essence, jeudi aux infrastructures et vendredi à la réduction du déficit, à l’annulation de la dette étudiante et historiquement aux collèges et universités noirs. Dans la plupart de ses discours publics, Biden dit qu’il comprend la douleur causée par la hausse des prix à la consommation de 8,2 % par rapport à il y a un an et qu’il s’efforce de réduire les coûts.

Cox a déclaré qu’il y avait des signes que la coalition 2020 de Biden se fracturait, avec des électeurs libéraux plus jeunes qui ne sont pas si amoureux de lui, et il ne semble pas avoir fait grand-chose pour renforcer le soutien hispanique.

Mais par rapport à 2016, lorsque Trump a remporté la présidence, Biden a fait des progrès relatifs avec un bloc de premier plan qui favorise généralement les républicains : les électeurs blancs sans diplôme universitaire, puisqu’il a remporté 33 % de leurs voix contre 28 % qui ont soutenu Hillary Clinton en 2016, selon une analyse de 2021 du Pew Research Center.

Le maintien de ces électeurs dans la coalition démocrate pourrait être essentiel pour conserver le contrôle du Sénat.

Biden s’est rendu à plusieurs reprises en Pennsylvanie, faisant campagne jeudi pour le candidat au Sénat John Fetterman dans le but d’obtenir un siège dans l’État. Fetterman, avec ses pulls molletonnés et ses shorts, dégage une image de col bleu, un contraste avec le candidat républicain, le Dr Mehmet Oz, qui est devenu célèbre en tant qu’animateur d’émissions de télévision.

“Les démocrates doivent conserver autant de ce bloc que possible, en particulier dans les principaux États plus blancs comme la Pennsylvanie, l’Ohio et le Wisconsin”, a déclaré William Frey, chercheur principal à la Brookings Institution.

Le test pour les démocrates est de savoir comment répondre aux préoccupations plus larges concernant l’économie et l’inflation qui affectent tout le monde, tout en soulignant les problèmes spécifiques qui pourraient dynamiser divers segments de leur base.

Cela peut impliquer des compromis,

Alors que les républicains ont fait du crime un problème national, le message de Biden selon lequel il soutient la police pourrait aider ces électeurs blancs. Mais cela pourrait également décourager les jeunes électeurs des élections au Sénat en Géorgie et en Floride qui pensent que la police fait partie du problème des droits civils, a déclaré Alvin Tillery Jr., professeur à la Northwestern University et directeur de son Center for the Study of Diversity and La démocratie.

Tillery a déclaré qu’il ne savait pas comment le président pouvait combler ces différences, bien que Biden puisse être mieux placé pour se concentrer sur la refonte de la police que les démocrates ont tenté de négocier avec les républicains – seulement pour être incapable de parvenir à un consensus qui serait capable de effacer une obstruction du GOP.

“Peut-être qu’ils ont émoussé certaines attaques républicaines, mais ils ont également adouci le soutien aux personnes qui se sont présentées pour eux aux élections de 2020”, a déclaré Tillery. “Je ne sais pas comment ils résolvent cela, sauf pour dire qu’ils doivent être plus vigoureux en disant que les choses qu’ils voulaient réaliser ont été bloquées au Sénat.”

Tillery a ajouté que le défi primordial pourrait être que les gens considèrent l’inflation comme un phénomène national plutôt que mondial. Les républicains blâment les prix élevés sur le soulagement du coronavirus de 1,9 billion de dollars de Biden à partir de 2021, alors que les derniers mois ont également montré que l’inflation est une tendance mondiale entraînée en partie par les conséquences de la pandémie et l’invasion de l’Ukraine par la Russie, entraînant une hausse des prix de l’énergie et de la nourriture.

“La réalité est – comme tous les présidents – il est victime de choses indépendantes de sa volonté”, a déclaré Tillery. « L’inflation est un problème mondial. C’est bien pire dans d’autres parties du monde, mais il ne peut pas envoyer de message de cette façon.

Josh Boak, Associated Press