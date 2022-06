Biden irrité par les démocrates qui ne prendront pas “oui” pour une réponse en 2024

WASHINGTON – Plus tôt ce mois-ci, lorsque le sénateur Bernie Sanders a déclaré qu’il ne défierait pas le président Biden en 2024, M. Biden était tellement soulagé qu’il a invité son ancien rival à dîner à la Maison Blanche le lendemain soir.

M. Biden a été avide de signes de loyauté – et ils ont été rares. Confrontés à un scepticisme grandissant quant à sa capacité à se présenter aux élections alors qu’il aura près de 82 ans, le président et ses principaux collaborateurs ont été piqués par les questions sur ses projets, irrités par ce qu’ils considèrent comme un manque de respect de la part de leur parti et de la presse, et déterminé à étouffer les suggestions selon lesquelles il est effectivement un canard boiteux un an et demi dans son administration.

M. Biden n’a pas seulement l’intention de se présenter, affirment ses collaborateurs, mais il jette également les bases en renforçant les ressources du Comité national démocrate, en réapprovisionnant son opération dans les États du champ de bataille et en cherchant à utiliser son influence pour façonner le processus de nomination en sa faveur. .