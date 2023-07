Biden invite Netanyahu à se rencontrer aux États-Unis avant la visite de Herzog

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le président Joe Biden a invité le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à se rencontrer aux États-Unis à un moment donné à la veille d’une visite à la Maison Blanche du chef de l’État de son pays, le président Isaac Herzog.

L’invitation a été annoncée pour la première fois par le bureau de M. Netanyahu, qui a déclaré qu’elle avait eu lieu au cours de ce qu’il a décrit comme une « conversation longue et chaleureuse » entre les deux dirigeants, qui se connaissent depuis des décennies depuis le premier mandat de M. Netanyahu en tant que chef du gouvernement israélien. dans les années 1990.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a confirmé que M. Biden avait demandé à M. Netanyahu de se rencontrer lors du point de presse quotidien de lundi.

M. Kirby a déclaré aux journalistes que les deux dirigeants avaient « parlé d’un large éventail de questions mondiales et régionales d’intérêt commun » au cours de leur conversation, et a déclaré que M. Biden avait « souligné son engagement indéfectible envers la sécurité d’Israël » et « condamné les récents actes de terreur ». contre les citoyens israéliens ».

« Les deux hommes se sont consultés sur notre étroite coordination pour contrer l’Iran, notamment par le biais d’exercices militaires conjoints réguliers et continus. Ils ont noté que le partenariat américano-israélien reste une pierre angulaire pour empêcher l’Iran d’acquérir une arme nucléaire », a-t-il déclaré.

Le porte-parole de la Maison Blanche a également déclaré que M. Biden avait « souligné la nécessité de prendre des mesures pour maintenir la viabilité d’une solution à deux États et pour améliorer la situation sécuritaire en Cisjordanie » et a déclaré aux journalistes que le président « saluait également la volonté d’Israël d’envisager de nouveaux des mesures pour soutenir les moyens de subsistance des Palestiniens et des mesures prometteuses reconnues par l’Autorité palestinienne… pour réaffirmer le contrôle de la sécurité à Jénine et dans d’autres régions de Cisjordanie ».

M. Kirby a également déclaré que M. Biden avait profité de l’appel pour répondre aux préoccupations concernant le plan de réforme judiciaire envisagé par le gouvernement de M. Netanyahu, et a souligné que le président avait « réitéré » les commentaires sur « la nécessité du consensus le plus large possible » parce que « la démocratie partagée Les valeurs ont toujours été et doivent rester la marque de fabrique des relations entre les États-Unis et Israël ».

Il n’était pas immédiatement clair si l’invitation de M. Biden au chef du gouvernement israélien incluait la possibilité d’une visite à la Maison Blanche. Alors que l’un des prédécesseurs de M. Netanyahu, Naftali Bennett, s’est rendu à la Maison Blanche pour des entretiens bilatéraux avec M. Biden en août 2021, les républicains se sont plaints que le fait que M. Biden n’ait pas fait preuve de la même courtoisie envers M. Netanyahu tout en invitant M. Herzog à la Maison Blanche signifiait que le président manquait de respect au dirigeant israélien et montrait du mépris pour Israël, même si la visite du chef de l’État israélien est prévue depuis longtemps pour marquer le 75e anniversaire de la fondation de l’État juif.

Les deux dirigeants se sont rencontrés à de nombreuses reprises au cours de leurs décennies de vie publique, notamment lors de la visite de M. Biden à Jérusalem il y a un peu plus d’un an.

Interrogé sur le moment de l’invitation, M. Kirby a déclaré que le président estimait que c’était le « moment approprié » pour « une conversation » avec M. Netanyahu « concernant notre relation, qui est une relation forte ».

La future réunion, qui, selon M. Kirby, aurait lieu « à l’automne », survient alors que les manifestations continuent de secouer les villes israéliennes contre les projets du gouvernement dirigé par le Likud de M. Netanyahu – le plus à droite de l’histoire d’Israël – de mettre en œuvre des réformes qui permettre au parlement israélien d’annuler les décisions de la Cour suprême du pays et donner au gouvernement plus de contrôle sur les nominations judiciaires.

Alors que les dirigeants des manifestations ont appelé M. Biden à refuser une invitation à M. Netanyahu, qui est actuellement jugé pour corruption alors qu’il exerce un mandat de Premier ministre, jusqu’à ce que son parti abandonne les plans, qui, selon les critiques, éviscéreraient l’indépendance de Le système judiciaire israélien et l’enracinement du pouvoir de droite.

Interrogé pour savoir si M. Biden avait un message pour les manifestants, M. Kirby a déclaré que le message était « le même message qu’il a envoyé publiquement » depuis que le plan a été présenté pour la première fois.

« Nous croyons fermement aux institutions démocratiques et aux idéaux de la démocratie que les États-Unis et Israël représentent, non seulement dans leurs régions particulières du monde, mais à travers le monde. Et nous voulons voir Israël être une démocratie aussi dynamique et viable que possible, et cela signifie que vous construisez des programmes, des réformes et des changements d’une manière basée sur le compromis et… le consensus le plus large possible au sein de l’organisation gouvernementale », a-t-il déclaré.

« Nous continuerons à dire clairement que nous défendons Israël, nous défendons le peuple israélien, nous défendons la démocratie israélienne et nous voulons voir cette démocratie – et les espoirs et les rêves de tout le peuple israélien et toutes ses aspirations – se réaliser. grâce à des institutions démocratiques solides et viables fondées sur le consensus et le compromis ».