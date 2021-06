Biden invite des sénateurs bipartites à la Maison Blanche

Les législateurs ont travaillé pendant des semaines pour élaborer un ensemble d’infrastructures d’environ 1 000 milliards de dollars qui pourrait passer par le Congrès avec le soutien des deux parties. Décider comment payer pour le plan a posé le plus grand défi, et les sénateurs n’ont pas finalisé comment une proposition augmenterait les revenus.

Le président Joe Biden a invité jeudi les négociateurs démocrates et républicains en matière d’infrastructure à la Maison Blanche, alors que les sénateurs disent qu’ils se sont rapprochés d’un accord pour réorganiser les transports, le haut débit et les services publics.

Vingt et un sénateurs – 11 républicains et 10 démocrates – ont soutenu le cadre des infrastructures. Ils auront probablement besoin de gagner le soutien des dirigeants démocrates afin de recueillir les 60 voix nécessaires pour adopter le projet de loi au Sénat démocrate.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., ont rencontré des responsables de la Maison Blanche mercredi soir. S’ils soutiennent le cadre bipartite, ils pourraient essayer de vendre leurs caucus en l’adoptant avant de passer à l’approbation d’un projet de loi plus important qui répond à davantage de leurs priorités sans votes républicains. Le deuxième paquet pourrait inclure des programmes liés aux soins aux enfants et aux personnes âgées, à l’éducation, aux soins de santé et au changement climatique.

Le Sénat a commencé à travailler sur la résolution budgétaire qui permettrait aux démocrates d’utiliser le processus de réconciliation pour adopter le plan.

« Les deux pistes – la piste bipartite et la piste de réconciliation budgétaire avancent à un rythme soutenu, et nous espérons avoir voté sur les deux au Sénat et à la Chambre en juillet », a déclaré Schumer aux journalistes après la réunion à la Maison Blanche.

Les deux dirigeants du Congrès ont accepté l’appel de Biden à ne pas augmenter les impôts de quiconque gagne moins de 400 000 $ par an, selon une lecture de la réunion de la Maison Blanche. L’administration Biden a déclaré qu’elle ne soutiendrait pas une augmentation de la taxe sur l’essence ou des frais d’utilisation des véhicules électriques dans le cadre du cadre bipartite, car cela violerait l’engagement du président.

Pendant ce temps, les républicains ont combattu la proposition du président d’augmenter le taux d’imposition des sociétés à 28% contre 21%. Le GOP a réduit le taux de 35% en 2017.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.

