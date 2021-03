Un communiqué de la Maison Blanche a déclaré que Biden « s’engagera avec les dirigeants de l’Union européenne sur son désir de revitaliser les relations entre les États-Unis et l’UE, de travailler ensemble pour lutter contre la pandémie et lutter contre le changement climatique, et d’approfondir la plus grande relation commerciale et d’investissement au monde ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy