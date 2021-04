WASHINGTON – La présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi, a officiellement invité mardi soir le président Joe Biden à prononcer son premier discours lors d’une session conjointe du Congrès le mercredi 28 avril.

Cela tomberait le 98e jour complet de Biden au pouvoir alors que le président cherche à revendiquer des progrès au cours de ses 100 premiers jours, une référence historiquement pour la présidence.

Dans une brève lettre au président, Pelosi a demandé à Biden de « partager votre vision pour relever les défis et les opportunités de ce moment historique. »

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a précédemment indiqué que le premier discours de session conjointe de Biden – qui répond à une exigence constitutionnelle – pourrait être différent des adresses précédentes en raison des précautions pendant la pandémie de coronavirus.

Tous les sénateurs et membres de la Chambre des deux partis, ainsi que les juges de la Cour suprême, emballent généralement la chambre de la Chambre pour les discours présidentiels sur l’état de l’Union et les sessions conjointes. On ne sait pas quelles mesures pourraient être prises.

Le premier discours présidentiel de Biden au Congrès tombera beaucoup plus tard dans le calendrier que les présidents précédents, y compris Donald Trump et Barack Obama, qui se sont tous deux adressés au Congrès pour la première fois en février.

Le mandat présidentiel de Biden a commencé par une sécurité accrue au Capitole après l’attaque du 6 janvier au Capitole et a coïncidé avec le procès de destitution de Trump par le Sénat. Les démocrates au Congrès ont passé les semaines suivantes à travailler pour adopter le projet de loi de secours COVID-19 de Biden.

La Maison Blanche n’a pas dit si Biden avait accepté l’invitation.

