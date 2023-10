Biden investit de l’argent dans le DNC, les États partis et sa campagne au troisième trimestre

La campagne 2024 du président Joe Biden, le Comité national démocrate et une organisation commune de collecte de fonds qui collecte des fonds pour les États partis démocrates ont collecté collectivement plus de 71 millions de dollars au troisième trimestre, selon les efforts de réélection de Biden.

Le montant est comparable à celui récolté par l’opération au deuxième trimestre, soit 72 millions de dollars, alors que la campagne elle-même avait rapporté 20 millions de dollars. L’équipe de Biden n’a pas révélé combien d’argent le comité de campagne a spécifiquement récolté au cours de ce trimestre, qui sera divulgué dans un dossier déposé auprès de la Commission électorale fédérale plus tard dimanche.

La campagne a vanté près de 91 millions de dollars en espèces à travers ses entités de collecte de fonds alors qu’elle se prépare à un effort massif de réélection.

Historiquement, Biden a longtemps eu du mal à collecter des fonds importants pour les campagnes précédentes, mais il a établi un record en 2020 lorsqu’il est devenu le premier candidat à un poste fédéral à collecter plus d’un milliard de dollars auprès de donateurs, qui se sont lancés dans sa course contre le président de l’époque, Donald Trump. .

Lors du dernier cycle électoral, Biden a commencé à collecter des fonds pour sa seule campagne, au milieu d’une lutte primaire avec près de deux douzaines d’autres démocrates cherchant l’investiture du parti.

Aujourd’hui, il bénéficie des avantages de se présenter comme candidat sortant, son opération politique étant renforcée par un accord de collecte de fonds avec le DNC et les États partis qui permet aux donateurs de donner jusqu’à 929 600 dollars chacun pour le soi-disant Biden Victory Fund, qui répartit ensuite les l’argent est distribué entre différentes entités.

L’effort Biden a signalé ce trimestre plus de 240 000 nouveaux donateurs qui n’ont pas donné à la campagne en 2020. Et il a doublé le nombre de ceux qui se sont inscrits pour donner chaque mois, à plus de 112 000 personnes.

« Nous sommes particulièrement fiers de nos efforts pour accroître de manière exponentielle notre base de donateurs locaux, avec désormais plus de cent mille Américains qui se sont inscrits pour faire un don de manière récurrente d’ici le jour du scrutin », a déclaré la directrice de campagne Julie Chávez Rodriguez.

Les 71 millions de dollars combinés représentent plus que n’importe quelle récolte de campagne républicaine, l’effort de Biden incluant un appareil de parti pleinement derrière lui et plusieurs entités, dont certaines avec des limites de contribution plus élevées.

La campagne de Trump, qui a levé le plus d’argent du côté du Parti Républicain, avait annoncé précédemment que plus de 45 millions de dollars avaient été collectés au troisième trimestre ; il n’a pas détaillé comment l’argent a été réparti entre sa campagne et un PAC qui a couvert les frais de ses affaires juridiques.

Le président du DNC, Jaime Harrison, a déclaré : « Alors que les Républicains continuent de collecter moins d’argent et de saigner les coûts lors d’une primaire qui divise, nous construisons l’infrastructure nécessaire pour atteindre de manière agressive les électeurs avec notre message et participer aux élections générales. »

L’argent servira à soutenir les médias payants, à investir dans le recrutement de personnel dans les premiers États et à mettre en place des programmes de recrutement dans les États clés du champ de bataille, selon la campagne.