S’adressant à des journalistes à Wilmington, Delaware, Biden a déclaré mercredi qu’il avait déjà commencé à discuter des problèmes avec le président mexicain et « nos amis d’Amérique latine », et que « le calendrier est de le faire pour que nous en fait, le rendre meilleur et non pire ».

«La dernière chose dont nous avons besoin, c’est de dire que nous nous arrêtons immédiatement, que nous accédons à l’asile, de la manière dont il est géré actuellement, et que nous nous retrouvons ensuite avec 2 millions de personnes à notre frontière», a déclaré Biden.

Il a noté que plus de fonds sont nécessaires pour que plus de juges d’asile traitent les demandes, et a promis que s’il travaillera à assouplir les restrictions d’asile de Trump, « cela prendra probablement les six prochains mois pour mettre cela en place ».

Ses commentaires viennent du fait que le nombre d’interceptions le long de la frontière a augmenté ces derniers mois. Selon les données de la patrouille des douanes et des frontières, les arrestations ont augmenté de 30% en octobre par rapport à septembre et sont restées en novembre. Certains experts prédisent que la vague pourrait s’intensifier dans les premiers mois de la présidence de Biden en réponse aux dommages causés par les deux ouragans qui ont ravagé l’Amérique centrale et à l’impact économique de la pandémie, ainsi qu’aux attentes d’une plus grande approche humaine de l’immigration. de l’administration Biden.

Sullivan et Rice ont tous deux déclaré dans leur entretien avec EFE que Biden prendrait des mesures exécutives dans la mesure du possible pour résoudre les problèmes du système d’immigration, et ont souligné les plans visant à fournir une aide humanitaire et à aider à renforcer les économies latino-américaines pour essayer de trouver la cause profonde du système d’immigration. afflux d’immigrants aux États-Unis.

Biden «s’emploiera à annuler immédiatement les accords de Trump avec le Guatemala, le Honduras et El Salvador selon lesquels les États-Unis ont transféré des demandeurs d’asile vers ces pays, et tiendra sa promesse de mettre fin à un programme Trump. ère qui renvoie les migrants sans papiers au Mexique pour attendre leur procédure judiciaire, a déclaré Sullivan. Sur le site Web de sa campagne, Biden a promis de mettre fin à l’accord avec le Mexique connu sous le nom de protocoles de protection des migrants dans les 100 premiers jours de sa présidence.

Mais Sullivan a souligné que bon nombre de ces réformes prendront du temps.

Il a averti que « l’augmentation de la capacité de traitement et le changement de la politique frontalière prendront du temps » et a averti ceux qui envisagent de fuir vers les États-Unis d’attendre, prévoyant que cela prendra « des mois » pour l’administration Biden. mettront pleinement en œuvre leurs plans concernant l’Amérique latine. .

«Compte tenu de la pandémie et du grand nombre de migrants qui attendent déjà dans le nord du Mexique, ce n’est pas le moment de faire le dangereux voyage vers les États-Unis», a-t-il déclaré. Il faudra des mois avant que nous puissions mettre pleinement en œuvre nos plans. «

Rice a déclaré que «la capacité de traitement à la frontière n’est pas comme une lumière que vous pouvez allumer et éteindre comme ça».

«Notre priorité est de rouvrir le traitement des demandes d’asile aux frontières conformément à la capacité de le faire en toute sécurité et de protéger la santé publique, en particulier dans le contexte du COVID-19. Cet effort commencera immédiatement, mais il faudra des mois pour développer la capacité dont nous aurons besoin pour rouvrir complètement », a-t-elle déclaré.

Mais Michelle Heisler, directrice médicale de Physicians for Human Rights, s’est déclarée préoccupée par le rythme du changement lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes mardi, affirmant qu’il ne devrait y avoir aucune «raison de santé publique» pour maintenir des pouvoirs extraordinaires pour expulser rapidement des personnes des États-Unis. expulser. sans possibilité de demander l’asile.

Rice n’a pas hésité à savoir quand Biden annulerait cette autorité, que Trump a introduite en mars au motif qu’elle contenait le coronavirus, bien que des rapports de l’Associated Press et d’autres aient révélé que les scientifiques du gouvernement n’ont vu aucune preuve à ce sujet.

Pourtant, d’autres avocats pro-immigrants ont déclaré mardi que s’ils comprenaient qu’il faudrait du temps pour démêler certains des changements de Trump à la frontière, ils ont souligné un sentiment d’urgence. Ils ont salué l’accent mis par Biden sur la collaboration avec le Mexique et l’Amérique centrale sur des solutions communes.

«Le travail du gouvernement Biden pour mettre fin à la cruauté doit commencer immédiatement», a déclaré Linda Rivas, directrice exécutive et directrice commerciale du Las Americas Immigrant Advocacy Center à El Paso, au Texas. « Les droits de l’homme et la dignité doivent être au centre des préoccupations. »

Guerline Joseph, directeur exécutif de l’Alliance du pont haïtien, a déclaré que c’était «une question de vie ou de mort», avec de nombreux demandeurs d’asile qui attendent dans des villes frontalières mexicaines extrêmement violentes pour entendre leur cas aux États-Unis.

Elle a déclaré lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes qu’elle était préoccupée par le nombre de demandeurs d’asile qui seront admis par Biden « mais nous avons terminé ici, déterminés que le processus fonctionnera pour toutes les personnes concernées ».

L’écrivain d’AP Elliot Spagat a contribué au reportage.