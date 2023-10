Biden interrogé par le procureur spécial dans le cadre de son enquête sur les documents classifiés

Le président Joe Biden a été interrogé dans le cadre de l’enquête sur son traitement de documents classifiés menée par le conseiller spécial Robert Hur, a indiqué la Maison Blanche.

Une personne proche du dossier a déclaré que Hur avait personnellement dirigé l’entretien.

Dans un communiqué lundi soir, le porte-parole de la Maison Blanche, Ian Sams, a déclaré que l’entretien volontaire s’était déroulé sur deux jours, dimanche et lundi.

« Comme nous l’avons dit depuis le début, le président et la Maison Blanche coopèrent à cette enquête et, comme cela était approprié, nous avons fourni publiquement des mises à jour pertinentes, en étant aussi transparents que possible, conformément à la protection et à la préservation de l’intégrité de l’enquête. enquête », a déclaré Sams.

Une personne proche du dossier a déclaré que l’entretien était prévu il y a plusieurs semaines.

Interrogé sur son intention de passer un entretien dans le cadre de l’enquête alors qu’il se rendait à Lake Tahoe en août, Biden a déclaré aux journalistes : « Il n’y a pas une telle demande ni un tel intérêt. »

Un porte-parole de l’avocat personnel de Hur et Biden, Bob Bauer, a refusé de commenter.

L’entretien soulève la possibilité que l’enquête du procureur spécial touche à sa fin, près de neuf mois après que le procureur général Merrick Garland a nommé Hur pour superviser une enquête sur la gestion par Biden des documents classifiés.

La Maison Blanche a déclaré en janvier que des documents portant des marques classifiées avaient été découverts au domicile de Biden dans le Delaware et dans un bureau de Washington qu’il a utilisé après avoir été vice-président.

Hur était le procureur américain du Maryland sous l’administration Trump.

NBC News a rapporté que Biden et Hur étaient en négociations sur les termes d’un entretien, y compris des détails sur le moment et le lieu de l’entretien, ainsi que sur la portée des questions, ont déclaré deux personnes proches du dossier en août.

L’affaire des documents classifiés de Biden s’est déroulée alors que son prédécesseur, l’ancien président Donald Trump, fait face à des accusations pour avoir mal géré des documents, notamment des allégations selon lesquelles il aurait dit à un gestionnaire immobilier de sa résidence de Mar-a-Lago en Floride de supprimer la vidéo de sécurité.

Au cours de sa campagne présidentielle, Trump a cherché à comparer sa gestion des documents à celle de Biden. Les collaborateurs de Biden se sont opposés à cette comparaison, affirmant que Biden a rapidement rendu les documents classifiés au gouvernement lorsqu’ils ont été découverts dans son bureau, puis a volontairement autorisé les autorités fédérales à fouiller ses propriétés à la recherche de documents supplémentaires.