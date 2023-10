Biden interrogé dans le cadre d’une enquête sur des documents classifiés

La Maison Blanche a souligné que les discussions avec l’équipe des avocats spéciaux étaient « volontaires ».

Le président américain Joe Biden a rencontré des enquêteurs fédéraux à plusieurs reprises ces derniers jours, alors que le ministère de la Justice cherche à déterminer comment des documents classifiés se sont retrouvés au domicile et dans le bureau personnel de Biden sans l’approbation appropriée.

Le président s’est entretenu dimanche et lundi avec le conseiller spécial Robert Hur pour discuter de l’affaire des documents, a confirmé la Maison Blanche, notant que les entretiens avaient eu lieu. « conclu » et étaient strictement « volontaire. »

« Comme nous l’avons dit depuis le début, le président et la Maison Blanche coopèrent à cette enquête et, comme cela était approprié, nous avons fourni publiquement des mises à jour pertinentes », a-t-il ajouté. Le porte-parole de la Maison Blanche, Ian Sams, a déclaré dans un communiqué déclarationjurant d’être « aussi transparent que possible » tout en préservant « l’intégrité de l’enquête ».

Le ministère de la Justice a lancé une enquête sur ces documents en novembre dernier, après que les avocats du président ont signalé qu’une mine de dossiers secrets avaient été découverts dans l’un des bureaux privés de Biden. Des éléments supplémentaires ont ensuite été découverts au domicile de Biden dans le Delaware et, en janvier, le procureur général Merrick Garland a nommé Hur pour mener une enquête sur « l’éventuel retrait et conservation non autorisés de documents classifiés ».

Hur aurait remis en question celui de Biden « les plus proches collaborateurs et conseillers » dans le cadre d’un « enquête discrète » au cours des neuf derniers mois, notamment de hauts responsables tels que le secrétaire d’État Antony Blinken et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, selon le New York Times.

Les enquêteurs ont travaillé pour déterminer la chaîne de possession des documents sensibles et si l’équipe de Biden « A adhéré aux protocoles de sécurité lors du traitement et de l’emballage des documents officiels et des notes privées de sa vice-présidence », » a ajouté le point de vente.

Jusqu’à lundi, il n’était pas clair si le président se soumettrait à un entretien en personne, la Maison Blanche ayant refusé de commenter la question auparavant. L’équipe de Hur a également fourni au public peu de détails sur l’enquête.

L’enquête Biden a coïncidé avec une autre affaire majeure de documents classifiés impliquant l’ancien président Donald Trump, qui a été inculpé de 37 chefs d’accusation liés à la mauvaise gestion présumée de dossiers secrets en juin. Des agents fédéraux avaient déjà effectué une descente dans la station balnéaire de l’ex-président, Mar-a-Lago, en Floride, et y avaient découvert un grand nombre de documents classifiés, bien que Trump affirme qu’il était autorisé à posséder ces documents et nie tout acte répréhensible.