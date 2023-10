Biden interrogé dans le cadre de l’enquête du conseil spécial sur le traitement des documents classifiés

WASHINGTON — Le président Joe Biden a été interrogé dans le cadre d’une enquête indépendante sur sa gestion de documents classifiés, a annoncé lundi la Maison Blanche. C’est un signe possible que l’enquête touche à sa fin.

Le conseiller spécial Robert Hur examine la conservation inappropriée par Biden de documents classifiés datant de son mandat de sénateur américain et de vice-président, qui ont été trouvés à son domicile du Delaware, ainsi que dans un bureau privé qu’il a utilisé entre ses années de service à Obama. administration et devenir président.

Biden a déclaré qu’il ne savait pas qu’il détenait les documents et qu’il n’y en avait pas. »

Ian Sams, porte-parole du bureau du conseil juridique de la Maison Blanche, a déclaré dans un communiqué que l’entretien était volontaire et s’est déroulé à la Maison Blanche dimanche et lundi.

On ne sait pas exactement quand l’équipe de Hur a contacté les avocats de Biden au sujet d’un entretien ni depuis combien de temps ils négociaient. Lorsqu’on lui a demandé le 25 août s’il prévoyait de s’asseoir pour un entretien avec le conseiller spécial, Biden a répondu : « Il n’y a pas une telle demande ni un tel intérêt. »

L’entretien pourrait indiquer que l’enquête du procureur spécial touche à sa fin.

En 2016, James Comey, alors directeur du FBI, a annoncé sa recommandation de ne pas engager de poursuites pénales contre l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton. la candidate démocrate à la présidentielle, pour sa gestion d’informations classifiées trois jours seulement après que des agents l’ont interrogée au siège du FBI.

Les enquêteurs du bureau de Hur ont déjà ratissé large dans l’enquête Biden, en interrogeant un large éventail de témoins sur leurs connaissances du traitement des documents classifiés.

Dans sa déclaration, Sams a réitéré que Biden et la Maison Blanche coopéraient. Il a renvoyé toutes les questions au ministère de la Justice.

« Comme nous l’avons dit depuis le début, le président et la Maison Blanche coopèrent à cette enquête et, comme cela était approprié, nous avons fourni publiquement des mises à jour pertinentes, en étant aussi transparents que possible, conformément à la protection et à la préservation de l’intégrité de l’enquête. enquête », a déclaré Sams. « Nous soumettrions d’autres questions au ministère de la Justice à ce moment-là. »

Le procureur général Merrick Garland a nommé en janvier 2023 Hur, un ancien procureur américain du Maryland, pour gérer l’enquête politiquement sensible du ministère de la Justice afin d’éviter les conflits d’intérêts.

Il s’agit de l’une des trois enquêtes récentes du ministère de la Justice sur le traitement de documents classifiés par des personnalités politiques éminentes.

L’enquête sur Biden est distincte de l’enquête menée par le conseiller spécial Jack Smith sur le traitement des documents classifiés par l’ancien président Donald Trump après son départ de la Maison Blanche. L’équipe de Smith a accusé Trump d’avoir conservé illégalement des documents top secrets dans sa maison de Mar-a-Lago en Floride, puis d’avoir entravé les efforts du gouvernement pour les récupérer. Trump a déclaré qu’il n’avait rien fait de mal.

Aucune preuve n’a émergé suggérant que Biden ait eu un comportement comparable ou ait délibérément conservé des dossiers qu’il n’était pas censé avoir.

Interrogé en janvier sur cette découverte, Biden a déclaré aux journalistes que les documents avaient été immédiatement remis aux Archives nationales et au ministère de la Justice. Il a déclaré qu’il coopérait pleinement à l’enquête et qu’il « attendait avec impatience que cette affaire soit résolue rapidement ».

« Je pense que vous allez découvrir qu’il n’y a rien là-bas », a-t-il déclaré. « Il n’y en a pas là-bas. »

En juin, le ministère de la Justice a informé l’équipe juridique de l’ancien vice-président Mike Pence qu’il ne porterait pas plainte contre lui en raison de la découverte de documents classifiés à son domicile dans l’Indiana. La nouvelle est intervenue alors que Pence finalisait son projet de lancer sa campagne pour l’investiture républicaine à la présidentielle de 2024.

Une douzaine de documents portant des marques classifiées ont été découverts au domicile de Pence en janvier après qu’il ait demandé à ses avocats de fouiller ses affaires de vice-président « par grande prudence » après la découverte de Biden. Les objets avaient été « accidentellement emballés et transportés » au domicile de Pence à la fin de la dernière administration, a écrit l’avocat de Pence, Greg Jacob, dans une lettre aux Archives nationales.

Le FBI a ensuite découvert un document supplémentaire portant des marques classifiées dans la maison de l’Indiana lors de sa propre perquisition le mois suivant.

Pence a déclaré à plusieurs reprises qu’il ignorait l’existence de ces documents, mais que des « erreurs avaient été commises » dans sa gestion des documents classifiés.

Il n’est pas sans précédent que des présidents en exercice soient interrogés dans le cadre d’enquêtes criminelles.

Le président George W. Bush a accordé une interview de 70 minutes dans le cadre d’une enquête sur la fuite de l’identité d’un agent de la CIA. En 1998, le président Bill Clinton a été interrogé pendant plus de quatre heures par l’avocat indépendant Kenneth Starr devant un grand jury fédéral.

L’équipe du conseiller spécial Robert Mueller a négocié un entretien avec les avocats du président de l’époque, Donald Trump, mais Trump n’a jamais obtenu d’entretien. Ses avocats ont plutôt soumis des réponses à des questions écrites.

Darlene Superville et Eric Tucker, Associated Press