Biden Interior pousse un plan de forage offshore réduit

« Ce programme restrictif de location offshore est la dernière tactique d’une stratégie coordonnée visant à réduire la production d’énergie, affaiblissant à terme la domination énergétique américaine, limitant l’accès des consommateurs à une énergie fiable et abordable et compromettant notre capacité à diriger sur la scène mondiale », a déclaré Mike Sommers, responsable de l’association professionnelle des compagnies pétrolières American Petroleum Institute, a déclaré dans un communiqué.

Pendant ce temps, les défenseurs de l’environnement et du climat ont souligné les températures estivales torrides qui devraient faire de 2023 l’année la plus chaude jamais enregistrée, en accusant le président Joe Biden d’avoir renoncé à sa promesse électorale d’arrêter la production de combustibles fossiles dans les zones sous contrôle fédéral.

En annonçant le nouveau plan quinquennal, la secrétaire d’État à l’Intérieur Deb Haaland l’a lié au développement des énergies renouvelables.

« Le programme proposé, qui représente le plus petit nombre de ventes de baux pétroliers et gaziers de l’histoire, fixe la voie au département pour soutenir l’industrie éolienne offshore en pleine croissance et se protéger contre le potentiel de dommages environnementaux et d’impacts négatifs sur les communautés côtières », a déclaré Haaland. dans un rapport.

L’Intérieur imposera une période d’attente de 60 jours avant que Haaland n’approuve officiellement le plan, a indiqué le département. L’agence avait initialement évoqué la possibilité de ne pas organiser de ventes de baux offshore dans le plan, une idée qui a suscité de vives réprimandes de la part de Manchin et d’autres bailleurs de fonds de l’industrie pétrolière.

Même en offrant moins d’un tiers du nombre de baux offshore autorisés dans le cadre du plan précédent, la proposition de Interior était « plus que décevante », a déclaré Beth Lowell, vice-présidente américaine d’Oceana, l’un des nombreux groupes environnementaux qui ont exhorté Biden à renoncer à toute nouvelle vente de baux. .

Les groupes verts sont en colère contre Biden suite à l’approbation par son administration du projet pétrolier Willow en Alaska en mars et ont exhorté l’administration à mettre fin à tout nouveau bail. La lutte contre le changement climatique et d’autres dommages environnementaux dépend de l’arrêt de la production de combustibles fossiles et des émissions de carbone qu’elle produit, affirment-ils.

«Le président Biden montre malheureusement au monde qu’il est acceptable de continuer à donner la priorité aux pollueurs plutôt qu’aux véritables solutions climatiques», a déclaré Lowell. « L’expansion des forages offshore sales et dangereux ne fait qu’exacerber la catastrophe climatique qui est déjà à nos portes. »

Pourtant, le nombre relativement faible de nouvelles ventes de baux proposées et les pauses d’un an entre les enchères ne manqueront pas d’attirer le feu de Manchin. L’exclusion par le plan des nouvelles ventes de baux au large de la côte de l’Alaska menace également d’entraîner le sénateur dans la lutte. Lisa Murkowskile principal sénateur républicain de l’État qui s’est avéré un vote clé pour les priorités de l’administration Biden.

L’intérêt pour le forage dans les eaux arctiques au large de l’Alaska a considérablement diminué au fil des années. En revanche, le golfe du Mexique produit environ un baril de pétrole américain sur sept, se plaçant certains mois derrière le Texas en tant que premier producteur de pétrole du pays.

Cela pourrait cependant commencer à changer à mesure que l’administration rend plus difficile les forages là-bas.

Le retard des enchères « aggrave l’érosion de la confiance et de la certitude à long terme dans la région du golfe du Mexique », a déclaré Erik Milito, président de l’association professionnelle National Ocean Industries Association, un groupe commercial représentant les compagnies pétrolières opérant dans le Golfe. « Le choix de retarder les ventes de baux (…) ouvre la voie à d’éventuels retards futurs. »

Le forage dans les eaux fédérales est devenu un point d’éclair politique entre les groupes environnementaux, l’industrie pétrolière et le grand public, exacerbé par l’explosion en 2010 de la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon de BP, qui a provoqué l’une des plus grandes marées noires de l’histoire. Les candidats républicains à la présidentielle ont souligné le forage offshore comme une clé de la sécurité énergétique des États-Unis, même si le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a défendu au cours de sa campagne l’interdiction par son État du forage au large de ses côtes.

La création de ce dernier plan quinquennal a été particulièrement longue et controversée. Les travaux sur ce plan ont été lancés par l’administration Trump, puis abandonnés avant d’être repris sous Biden.

À la pression politique s’ajoute la hausse des prix du pétrole à la fin de l’été, qui approchent les 100 dollars le baril, alors même que les États-Unis sont en passe de pomper des volumes records cette année. Cela a maintenu les prix de détail de l’essence à un niveau élevé et a constitué un casse-tête politique pour Biden et les démocrates avant les élections de l’année prochaine.