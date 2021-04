Biden interdit les voyages depuis l’Inde à partir de la semaine prochaine et exhorte les Américains à partir MAINTENANT car les citoyens «  se voient refuser les soins de Covid  »

Le département d’État américain a déconseillé aux Américains de se rendre en Inde, car les cas de Covid-19 continuent d’augmenter dans le pays.

Dans un communiqué publié mercredi, l’ambassade des États-Unis en Inde a conseillé aux Américains de rentrer aux États-Unis lorsque cela pourrait être fait en toute sécurité.

Le Département d’État américain, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ont émis un avis de voyage de niveau 4. Crédits: Getty

L’ambassade des États-Unis a ajouté que des vols directs quotidiens vers les États-Unis et des vols via Paris et Francfort sont disponibles pour ramener les Américains chez eux.

«L’accès aux soins médicaux est sévèrement limité en raison des cas de COVID-19. Les citoyens américains souhaitant partir doivent utiliser les options commerciales disponibles dès maintenant », a déclaré le Département d’État dit sur Twitter.

Le département d’État des États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ont émis un avis de niveau 4 aux voyageurs et un avis de santé.

Le niveau 4 est le niveau de conseil le plus élevé provoqué par une augmentation des risques potentiellement mortels.

L’Inde manque actuellement de lits et de fournitures médicales pour les patients Covid et non-Covid, selon l’ambassade des États-Unis en Inde.

L’augmentation du nombre de cas est probablement due à une nouvelle variante mortelle du virus, a déclaré un expert de la santé. Crédits: Getty

Certains citoyens américains ont déclaré se voir refuser l’accès aux hôpitaux dans certaines villes en raison du manque d’espace.

Le nombre de morts en Inde à cause du virus a atteint 200000 mercredi, selon Reuters.

Au moins 300 000 personnes ont été testées positives pour Covid-19 chaque jour au cours de la semaine écoulée et seulement 9 pour cent de la population du pays de plus de 1,3 milliard de personnes ont reçu une dose du vaccin Covid.

L’augmentation du nombre de cas est probablement due à une nouvelle variante mortelle du virus, a déclaré cette semaine un expert de la santé travaillant dans les hôpitaux de Mumbai, Zarir Udwadia, au New York Post.

La Chine a signalé ses premiers cas de variante de coronavirus «double mutant» découverte pour la première fois en Inde Crédit: AFP

Il a déclaré que la nouvelle variante est «beaucoup plus contagieuse et probablement beaucoup plus mortelle» et alourdit le système de soins de santé «au-delà du point de crise».

«Salle après salle pleine de patients qui ont du mal à respirer sur des ventilateurs de formes et de formes différentes», a-t-il ajouté.

Le président Joe Biden sévit contre les voyages à destination et en provenance des États-Unis avec l’émergence des variantes de coronavirus.

Les scientifiques affirment que de nouvelles mutations du virus ont commencé en Afrique du Sud, au Brésil et dans le Kent.

Les autorités sanitaires sont en état d’alerte après la nouvelle souche hautement transmissible Crédit: AFP

La Chine a signalé ses premiers cas de variante de coronavirus «double mutant» découverte pour la première fois en Inde – faisant craindre une résurgence du bogue.

Les autorités sanitaires sont en état d’alerte après la détection de la nouvelle souche hautement transmissible dans plusieurs villes chinoises.

La souche B.1.617, qui contient deux mutations potentiellement préoccupantes, a traversé l’Inde au cours du mois dernier et a provoqué une augmentation des hospitalisations et des décès.

Wu Zunyou, épidémiologiste en chef au Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies à Pékin, a annoncé hier que la souche avait été découverte dans «certaines villes chinoises».

Il n’a pas précisé où ni combien d’infections avaient été signalées.