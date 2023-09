Biden interdit les investissements américains dans les secteurs technologiques chinois

Le président Joe Biden a publié mercredi un décret interdisant les investissements américains dans les secteurs technologiques chinois, notamment les semi-conducteurs et la microélectronique, l’informatique quantique et l’intelligence artificielle.

Le commande interdirait les investissements en capital-investissement et en capital-risque dans des secteurs qui, selon Biden, aideraient Pékin à obtenir un avantage militaire en développant « de nouvelles applications qui présentent des risques importants pour la sécurité nationale, telles que le développement de systèmes d’armes plus sophistiqués, le déchiffrement des codes cryptographiques et d’autres applications ». cela pourrait fournir à ces pays des avantages militaires.

Outre les flux de capitaux, les entreprises chinoises bénéficiant d’investissements américains bénéficient d’autres gains intangibles tels que le savoir-faire en matière de gestion, l’accès au marché et les liens avec des réseaux financiers plus larges, indique l’ordonnance. L’interdiction s’applique à la Chine et à ses régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao.

Déclarant une urgence nationale pour faire face à la menace, Biden a ordonné au secrétaire au Trésor, en consultation avec le département du Commerce et d’autres départements et agences, de formuler des règles obligeant les sociétés de capital-investissement et de capital-risque à informer le gouvernement américain de leurs investissements à l’étranger. Les règles préciseraient également les types d’investissements et les domaines technologiques interdits.

L’ordonnance souligne que la Chine élimine « les barrières entre les secteurs civils et commerciaux et les secteurs industriels militaires et de défense, non seulement par la recherche et le développement, mais également en acquérant et en détournant les technologies de pointe mondiales, dans le but d’atteindre une domination militaire ».

Le décret découle d’une directive du Congrès insérée dans le projet de loi omnibus de dépenses de 2023 qui demandait aux départements du Trésor et du Commerce d’étudier comment suivre les flux de capitaux américains vers les secteurs technologiques en Chine et dans d’autres pays. Les départements ont déclaré au Congrès en février que la mise en place d’un tel programme coûterait environ 10 millions de dollars.

Cette disposition sur les crédits a été dirigée par la représentante Rosa DeLauro, D-Conn., la plus haute démocrate du comité des crédits de la Chambre qui a dirigé les efforts lors du dernier Congrès.

L’ordonnance interdisant les flux d’investissements vers la Chine est la dernière mesure prise par l’administration pour étouffer la capacité de Pékin à défier les États-Unis sur le front technologique. L’administration a également imposé une série de contrôles à l’exportation sur les puces semi-conductrices haut de gamme destinées à la Chine, et a déclaré que les fabricants de puces cherchant des subventions fédérales pour la fabrication américaine ne pouvaient pas étendre leurs opérations en Chine.

Certains membres clés du Congrès ont salué cette décision.

« L’annonce d’aujourd’hui est une étape essentielle dans la réponse aux préoccupations très réelles du PCC en matière de sécurité nationale, mais elle ne peut pas être la dernière étape », a déclaré le représentant Raja Krishnamoorthi, démocrate de l’Illinois, en faisant référence au Parti communiste chinois. Krishnamoorthi est le principal démocrate du comité spécial de la Chambre des représentants du Parti communiste chinois.

« Nous avons constaté l’impact des contrôles à l’exportation d’octobre pour garantir que les investissements et la technologie américains n’alimentent pas la modernisation militaire et les violations des droits de l’homme du PCC, et je suis convaincu que ces mesures visant à lutter contre les investissements à l’étranger dans des technologies stratégiques clés s’appuieront sur ces progrès. » Krishnamoorthi a déclaré en faisant référence à l’annonce de l’année dernière sur les contrôles à l’exportation.

Le représentant Michael McCaul, républicain du Texas, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, s’est déclaré « heureux de voir l’administration Biden restreindre les nouveaux investissements à l’étranger en Chine ». Mais McCaul a déclaré que l’ordonnance aurait dû inclure également des restrictions sur les investissements destinés aux secteurs chinois de la biotechnologie et de l’énergie.