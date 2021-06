Biden interdit les investissements américains dans 59 entreprises chinoises

Parmi les 59 sociétés interdites figurent Aero Engine Corporation of China, Aerosun Corporation, Fujian Torch Electron Technology et Huawei Technologies.

La mesure interdit aux dollars américains de soutenir le « secteur de la défense chinois, tout en élargissant la capacité du gouvernement américain à faire face à la menace des entreprises chinoises de technologie de surveillance qui contribuent – à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la Chine – à la surveillance des minorités religieuses ou ethniques ou facilitent la répression d’une autre manière ». et de graves atteintes aux droits humains », a ajouté l’administration.

« Cet OE permet aux États-Unis d’interdire – de manière ciblée et étendue – les investissements américains dans des entreprises chinoises qui portent atteinte à la sécurité ou aux valeurs démocratiques des États-Unis et de nos alliés », la Maison Blanche a dit dans un communiqué de presse.

Cette décision est l’une des plus énergiques à ce jour contre le principal rival américain et un autre signe que l’administration Biden pourrait adopter ou faire avancer de nombreuses tactiques utilisées par l’administration Trump dans ses propres efforts pour rester compétitive avec la Chine.

Biden et ses conseillers économiques doivent également déterminer ce qu’il faut faire avec une série de tarifs, ainsi que s’il faut augmenter les sanctions contre les responsables chinois impliqués dans la détention massive de minorités ethniques principalement musulmanes dans la région du Xinjiang.

Un représentant du ministère chinois des Affaires étrangères a contesté la décision de l’administration Biden, déclarant aux membres de la presse que l’ordre initial de l’administration Trump avait été exécuté avec « un mépris total des faits ».

« Les États-Unis devraient respecter l’état de droit et le marché, corriger leurs erreurs et arrêter les actions qui sapent l’ordre des marchés financiers mondiaux et les droits et intérêts légitimes des investisseurs », a déclaré le porte-parole Wang Wenbin aux journalistes à Pékin.

L’ordre précédent de l’administration Trump a créé une liste de 48 entreprises.