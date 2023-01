Biden inspecte la frontière américano-mexicaine face aux critiques du GOP

EL PASO, Texas (AP) – Le président Joe Biden a parcouru un tronçon boueux de la frontière américano-mexicaine et a inspecté dimanche un port d’entrée très fréquenté lors de son premier voyage dans la région après deux ans au pouvoir, une visite ombragée par la politique tendue de l’immigration alors que les républicains lui reprochent le nombre record de migrants entrant dans le pays.

Lors de son premier arrêt, le président a observé que les agents des frontières à El Paso montraient comment ils fouillaient les véhicules à la recherche de drogue, d’argent et d’autres produits de contrebande. Ensuite, il s’est rendu dans une rue poussiéreuse avec des bâtiments abandonnés et a longé une clôture métallique qui séparait la ville américaine de Ciudad Juarez.

Son dernier arrêt était le centre de services aux migrants du comté d’El Paso – mais il n’y avait aucun migrant en vue. En apprenant les services qui y sont offerts, il a demandé à un travailleur humanitaire : « Si je pouvais agiter la baguette, que devrais-je faire ? La réponse n’était pas audible.

La visite de près de quatre heures de Biden à El Paso a été hautement contrôlée. Il n’a rencontré aucun migrant sauf lorsque son cortège a longé la frontière et qu’une douzaine environ étaient visibles du côté de Ciudad Juárez. Sa visite n’a pas inclus de temps à un poste de patrouille frontalière, où les migrants qui traversent illégalement sont arrêtés et détenus avant leur libération. Il n’a prononcé aucune remarque publique.

La visite semblait conçue pour présenter une opération fluide pour traiter les migrants légaux, éliminer la contrebande de contrebande et traiter humainement ceux qui sont entrés illégalement, créant un contre-récit aux affirmations des républicains d’une situation de crise équivalente à une frontière ouverte.

Mais sa visite n’a probablement pas fait grand-chose pour apaiser les critiques des deux côtés, y compris les défenseurs des immigrés qui l’accusent d’établir des politiques cruelles similaires à celles de son prédécesseur radical, Donald Trump.

Signe des profondes tensions sur l’immigration, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, un républicain, a remis à Biden une lettre dès qu’il a atterri dans l’État, affirmant que le “chaos” à la frontière était le “résultat direct” de la décision du président. non-application des lois fédérales. Biden a ensuite sorti la lettre de la poche de sa veste lors de sa tournée, disant aux journalistes: “Je ne l’ai pas encore lue.”

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a qualifié la visite de Biden de “séance photo”, déclarant sur Twitter que la majorité républicaine tiendrait l’administration “responsable de la création de la crise frontalière la plus dangereuse de l’histoire américaine”.

Le juge du comté d’El Paso, Ricardo Samaniego, a salué la visite de Biden, mais a déclaré qu’une accalmie actuelle dans les arrivées empêchait le président de voir à quel point le groupe de nouveaux arrivants était important.

“Il n’a pas pu voir les vraies difficultés”, a déclaré Samaniego, qui faisait partie de la délégation locale qui a accueilli Biden. “C’était bien qu’il soit là. C’est un premier pas. Mais nous devons encore faire plus et avoir plus de temps avec lui.

Ailleurs à El Paso où Biden ne s’est pas rendu, des centaines de migrants se sont rassemblés dimanche devant l’église catholique du Sacré-Cœur, où ils dorment dehors et reçoivent trois repas par jour de groupes religieux et d’autres organisations humanitaires.

Parmi les migrants figuraient plusieurs femmes enceintes, dont Karla Sainz, 26 ans, huit mois plus tard. Elle voyageait dans un petit groupe qui comprenait son fils de 2 ans, Joshua. Sainz a laissé ses trois autres enfants à la maison au Venezuela avec sa mère.

“Je demanderais au président Biden de m’aider avec une permission ou quelque chose pour que nous puissions travailler et continuer”, a-t-elle déclaré.

Juan Tovar, 32 ans, l’une des nombreuses personnes de son groupe, a suggéré qu’il avait également des raisons politiques de quitter son pays d’origine.

“Le socialisme est le pire”, a-t-il dit. « Au Venezuela, ils nous tuent, ils nous torturent, on ne peut pas dire du mal du gouvernement. Nous sommes moins bien lotis qu’à Cuba.

Noengris Garcia, également enceinte de huit mois, voyageait avec son mari, son fils adolescent et le petit chien de la famille du petit État de Portuguesa, au Venezuela, où elle exploitait un stand de nourriture.

“Nous ne voulons pas recevoir d’argent ou une maison”, a déclaré Garcia, 39 ans. “Nous voulons juste travailler.”

Interrogé sur ce qu’il a appris en voyant la frontière de première main et en parlant avec les agents qui y travaillent, Biden a déclaré: «Ils ont besoin de beaucoup de ressources. Nous allons le leur procurer.

El Paso est actuellement le plus grand corridor de passages illégaux, en grande partie à cause des Nicaraguayens fuyant la répression, la criminalité et la pauvreté dans leur pays. Ils font partie des migrants de quatre pays qui font désormais l’objet d’une expulsion rapide en vertu de nouvelles règles promulguées par l’administration Biden la semaine dernière, qui ont suscité de vives critiques de la part des défenseurs de l’immigration.

Les récentes annonces politiques de Biden sur la sécurité des frontières et sa visite à la frontière visaient en partie à atténuer l’impact des enquêtes à venir sur l’immigration promises par les républicains de la Chambre. Mais toute solution durable nécessitera une action de la part du Congrès fortement divisé, où de multiples efforts pour adopter des changements radicaux ont échoué ces dernières années.

Du Texas, Biden s’est rendu au sud de Mexico, où lui et les dirigeants du Mexique et du Canada se réuniront lundi et mardi pour un sommet des dirigeants nord-américains. L’immigration fait partie des points à l’ordre du jour. Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a rencontré Biden à l’aéroport dimanche soir et l’a rejoint dans la limousine présidentielle pour le trajet jusqu’à l’hôtel de Biden.

Le nombre de migrants traversant la frontière américano-mexicaine a considérablement augmenté au cours des deux premières années de mandat de Biden. Il y a eu plus de 2,38 millions d’arrêts au cours de l’année qui s’est terminée le 30 septembre, la première fois que le nombre a dépassé les 2 millions. L’administration a eu du mal à réprimer les passages à niveau, réticente à prendre des mesures qui ressembleraient à celles de l’administration Trump.

Les changements de politique annoncés la semaine dernière sont la plus grande décision de Biden à ce jour pour contenir les passages frontaliers illégaux et repousseront des dizaines de milliers de migrants arrivant à la frontière. Dans le même temps, 30 000 migrants par mois en provenance de Cuba, du Nicaragua, d’Haïti et du Venezuela auront la possibilité de venir aux États-Unis légalement tant qu’ils voyagent en avion, obtiennent un parrain et passent des vérifications d’antécédents.

Les États-Unis refuseront également les migrants qui ne demandent pas d’abord l’asile dans un pays qu’ils ont traversé en route vers les États-Unis. Les migrants sont invités à remplir un formulaire sur une application téléphonique afin qu’ils puissent se rendre à un point d’entrée à un pré -date et heure prévues.

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré aux journalistes à bord d’Air Force One que l’administration tentait “d’encourager une manière sûre et ordonnée et d’éliminer les organisations de contrebande”, affirmant que les politiques n’étaient “pas du tout une interdiction”, mais une tentative de protéger les migrants de le traumatisme que la contrebande peut créer.

Les changements ont été bien accueillis par certains, en particulier les dirigeants des villes où les migrants se sont massés. Mais Biden a été excorié par des groupes de défense des immigrés, qui l’ont accusé de prendre des mesures calquées sur celles de l’ancien président. Les responsables de l’administration ont contesté cette qualification.

Pour tous ses voyages internationaux au cours de ses 50 ans de service public, Biden n’a pas passé beaucoup de temps à la frontière américano-mexicaine.

La seule visite que la Maison Blanche pouvait indiquer était la conduite de Biden à la frontière alors qu’il faisait campagne pour le président en 2008. Il a envoyé le vice-président Kamala Harris à El Paso en 2021, mais elle a été critiquée pour avoir largement contourné l’action, parce qu’El Paso n’était pas le centre des passages à niveau qu’il est maintenant.

Trump, qui a fait du durcissement de l’immigration un problème de signature, s’est rendu à la frontière à plusieurs reprises.

les rédacteurs d’Associated Press Andres Leighton à El Paso, Texas; Anita Snow à Phœnix; Morgan Lee à Santa Fe, Nouveau-Mexique ; et Josh Boak à Washington ont contribué à ce rapport.

Colleen Long, l’Associated Press