Biden INSISTE ostensiblement qu’Israël négocie avec les terroristes. Aussi Biden RAVES sans rapport avec Rashida Tlaib. – Le bon scoop

Le président * Joe Biden a demandé mercredi ostensiblement qu’Israël cesse de se défendre contre le groupe terroriste Hamas et participe à une «désescalade significative» menant à un «cessez-le-feu».

Hmm. Cessez-le-feu avec les terroristes? Gee ça sonne comme une excellente idée, les médias qui l’ont inventée.

De Breitbart:

« Le président a fait savoir au Premier ministre qu’il s’attendait à une désescalade significative aujourd’hui sur la voie d’un cessez-le-feu », a déclaré la Maison Blanche dans une lecture de l’appel du président avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Le président Biden a intensifié ses demandes de paix alors qu’un nombre croissant de démocrates de gauche le critiquent pour ne pas s’être prononcé contre la dernière réponse militaire d’Israël à un flot d’attaques terroristes à la roquette du Hamas.

Netanyahu n’a cependant pas été impressionné.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu dit qu’il est « déterminé à poursuivre » l’opération à Gaza peu de temps après que la Maison Blanche a déclaré que Biden avait dit à Netanyahu qu’il s’attendait à voir une désescalade immédiate et significative du conflit.

Photo de Baz Ratner / APhttps: //t.co/PdIfCDNo0B pic.twitter.com/tVXJFWbO1i – Haaretz.com (@haaretzcom) 19 mai 2021

Les démocrates et les médias ont fait preuve de force contre Israël, comme d’habitude. Et Biden adore ça. Et ADORE l’antisémite Tlaib.

De Mediaite (gémissement):

« Rashida Tlaib, je vous dis ce que Rashida, je veux vous dire, j’admire votre intellect, votre compassion et votre souci pour tant d’autres personnes », a déclaré Biden au début de ses remarques, prononçant son nom à tort. «Et c’est de mon cœur, je prie pour que votre grand-mère et votre famille se portent bien. Je te le promets, je vais tout faire pour voir qu’ils sont, en Cisjordanie. « Vous êtes un combattant, et Dieu merci d’être un combattant », a ajouté Biden, alors que la foule applaudissait. Selon Ben Siegel, journaliste d’ABC à la Maison Blanche, Tlaib et Biden ont été vus en train de parler à l’aéroport après l’arrivée de Biden au Michigan. Selon un assistant, Siegel a rapporté, Tlaib «a transmis au président Biden les mêmes messages qu’elle a partagés à la Chambre et publiquement. Les droits humains palestiniens ne sont pas une monnaie d’échange et doivent être protégés et non négociés. Les États-Unis ne peuvent pas continuer à donner au gouvernement de droite Netanyahu des milliards chaque année pour commettre des crimes contre les Palestiniens.

Nous voyons tous ce qui se passe ici, Joe. Jusqu’à présent, toute votre «présidence» a été de vous incliner devant les socialistes, les antisémites, les communistes, l’anti-américanisme, les racistes, les brutes Antifa et BLM, les anticapitalistes …

Appelons cela simplement «libéraux» et finissons-en, puisque c’est ce qu’est le libéralisme aujourd’hui. Et seul cette.