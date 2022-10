Biden indigné par la suspension par la Russie de l’accord céréalier avec l’Ukraine

Cette décision a été motivée par l’attaque ukrainienne contre la flotte moscovite de la mer Noire impliquée dans la sécurisation de la route maritime.

Le président américain Joe Biden a affirmé qu’il y avait absolument “aucun mérite” à la décision de Moscou de suspendre l’accord qui autorisait l’exportation de céréales ukrainiennes via la mer Noire. La Russie a précédemment averti que la route maritime pourrait être abusée par des passeurs et a suspendu l’accord samedi à la suite d’un “attaque terroriste” sur les navires participant à la sécurisation du corridor.

“C’est purement scandaleux… Cela va augmenter la famine”, Biden a déclaré aux journalistes du Delaware samedi. «Il n’y a aucun mérite à ce qu’ils font. L’ONU a négocié cet accord et cela devrait être la fin.

La Russie a annoncé samedi qu’elle avait cessé de se conformer à l’accord, négocié par l’ONU et la Turquie plus tôt cette année. Cette décision est intervenue après que Kiev a lancé une attaque majeure de drones contre la flotte de la mer Noire et des navires civils impliqués dans la sécurisation du passage des cargaisons agricoles depuis les ports ukrainiens, a expliqué le ministère russe de la Défense.

Les autorités ukrainiennes n’ont ni confirmé ni nié l’exécution de l’attaque, mais ont qualifié la décision de la Russie de suspendre l’accord sur les céréales “chantage primitif”. Le président Voladimir Zelensky a déclaré que des dizaines de navires sont actuellement bloqués, certains depuis plus de trois semaines, et a accusé la Russie d’un “blocage délibéré” provoquer une “famine à grande échelle en Afrique et en Asie.”

Vendredi, le ministère russe des Affaires étrangères a expliqué que les experts de Moscou impliqués dans le contrôle des navires naviguant dans le cadre de l’accord subissent la pression d’un “artificiel” l’entassement des navires dans le port d’Istanbul, apparemment pour les pousser à des contrôles moins rigoureux des cargaisons.

Suite à l’explosion sur le pont stratégique de Crimée au début du mois, le président russe Vladimir Poutine a averti que s’il s’avérait que l’Ukraine utilisait des corridors céréaliers pour faire passer des explosifs en contrebande, “cela remettrait en question l’existence même de ces corridors. Le Service fédéral de sécurité (FSB) de Russie a accusé les services de renseignement militaires ukrainiens d’avoir orchestré l’attentat. Les explosifs, a-t-il affirmé, provenaient de la ville portuaire d’Odessa et avaient traversé la Bulgarie, la Géorgie et l’Arménie avant d’atteindre leur destination cible.

L’accord décisif entre Moscou et Kiev a été conclu à Istanbul en juillet avec la médiation de l’ONU et de Türkiye. Il visait à débloquer les exportations agricoles via la mer Noire de la Russie et de l’Ukraine – deux des principaux exportateurs mondiaux de céréales – qui avaient été interrompues en raison du conflit entre les deux nations. L’accord a été salué comme essentiel pour atténuer la crise alimentaire mondiale et aider les pays les plus pauvres du monde à éviter la famine.

Le dirigeant russe, cependant, a accusé à plusieurs reprises les pays occidentaux de s’emparer du grain exporté d’Ukraine, au lieu de permettre qu’il soit livré aux pays en développement. À la fin du mois dernier, il a déclaré que sur les 203 navires qui avaient quitté les ports ukrainiens au 23 septembre, seuls quatre se dirigeaient vers les pays les plus pauvres.

Le ministre russe de l’Agriculture, Dmitri Patrouchev, a signalé samedi que Moscou était prête, avec l’aide de la Turquie, à envoyer aux pays les plus pauvres du monde jusqu’à 500 000 tonnes de céréales au cours des quatre prochains mois. Il a noté que compte tenu de la récolte de cette année, la Russie “est tout à fait prêt à remplacer le grain ukrainien” et organiser les livraisons à “tous les pays intéressés” à un prix raisonnable.