Biden “indigné” après la diffusion de vidéos “horribles” montrant des policiers de Memphis battant Tire Nichols

Vendredi, le président Biden a publié une déclaration sur le meurtre de Tire Nichols par la police de Memphis.

La ville de Memphis a publié quatre vidéos graphiques différentes liées à l’incident.

Une vidéo montre des officiers battant Nichols pendant des minutes.

Le président Joe Biden s’est exprimé vendredi quelques instants après la diffusion de plusieurs vidéos montrant des policiers frappant brutalement Tire Nichols, qui est décédé des suites de ses blessures.

Vendredi, la ville de Memphis a publié quatre vidéos distinctes liés aux événements entourant l’arrestation et le passage à tabac de Nichols, décédé trois jours après avoir été battu lors d’un contrôle routier le 7 janvier.

Biden dit dans un communiqué qu’il était “indigné” par ce qu’il a vu.

“Comme tant d’autres, j’ai été indigné et profondément peiné de voir l’horrible vidéo du passage à tabac qui a entraîné la mort de Tire Nichols”, a déclaré Biden. “C’est encore un autre rappel douloureux de la peur et du traumatisme profonds, de la douleur et de l’épuisement que les Américains noirs et bruns éprouvent chaque jour.”

Les vidéos montrent cinq policiers se liguant contre Nichols, qui s’est d’abord conformé à la police lors de l’arrêt de la circulation, mais s’est ensuite enfui à pied. Une vidéo montre des agents qui donnent à tour de rôle des coups de poing, des coups de pied et des genoux à Nichols et s’agenouillent sur lui avant qu’il ne réponde plus et soit emmené dans une ambulance.

Jeudi, les cinq officiers ont été inculpés de meurtre au deuxième degré.

Biden a présenté ses condoléances à la famille Nichols, avec qui il s’est entretenu vendredi, et a appelé le Congrès à adopter la George Floyd Justice in Policing Act.

“J’ai parlé avec RowVaughn Wells et Rodney Wells, la mère et le beau-père de M. Nichols, cet après-midi. Il n’y a pas de mots pour décrire le chagrin et le chagrin de perdre un enfant bien-aimé et un jeune père”, a ajouté Biden. La famille de Tire Nichols et les Américains de Memphis et de tout le pays qui pleurent cette perte extrêmement douloureuse.”