Nous couvrons Les plans du président élu Joe Biden pour ses premiers jours au pouvoir, l’arrestation du chef de l’opposition russe Aleksei Navalny à Moscou et Chancelier Le successeur potentiel d’Angela Merkel .

Blitz de 10 jours de commandes exécutives de Biden

Lorsqu’il commencera sa présidence cette semaine, Joe Biden héritera d’une série de crises, parmi lesquelles la pandémie de coronavirus, les troubles économiques, les conflits raciaux et les conséquences de l’assaut sur le Capitole. Pour commencer à les combattre, l’équipe de M. Biden a élaboré des dizaines de directives exécutives qu’il peut émettre de sa propre autorité peu après l’investiture de mercredi.

Il commencera également à renverser certaines des politiques les plus controversées du président Trump, notamment l’annulation de l’interdiction de voyager dans plusieurs pays à majorité musulmane; rejoindre l’accord de Paris sur le changement climatique; ordonner aux agences de trouver comment réunir les enfants séparés de leur famille après avoir traversé la frontière sud; et l’extension des limites liées à la pandémie aux expulsions et aux remboursements de prêts étudiants.

Violence potentielle: Dans de nombreux États, des véhicules militaires et des barricades de police bordaient les rues près des bâtiments gouvernementaux, et les responsables se sont préparés à l’afflux possible de manifestants pro-Trump avant l’inauguration de mercredi.

Kamala Harris: La nouvelle vice-présidente démissionnera officiellement de son siège au Sénat aujourd’hui avant d’être assermentée mercredi. Au fur et à mesure que Mme Harris accédera à ce rôle de briseur de barrières, des millions d’Américains verront une version plus large de la famille américaine les regarder.