Biden implore les électeurs de sauver la démocratie des mensonges et de la violence – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Avertissant que la démocratie elle-même est en péril, le président Joe Biden a appelé les Américains mercredi soir à utiliser leurs bulletins de vote lors des élections de mi-mandat de la semaine prochaine pour se dresser contre les mensonges, la violence et les dangereux perturbateurs électoraux «ultra MAGA» qui tentent de “réussir là où ils ont échoué” pour renverser les élections de 2020.

Ce n’est pas le moment de rester à l’écart, a-t-il déclaré. « Le silence est complicité.

Après des semaines de discussions rassurantes sur l’économie et l’inflation américaines, Biden s’est tourné vers un message plus sombre et plus urgent, déclarant dans les derniers jours de vote aux élections de mi-mandat que le système de gouvernance du pays est menacé par les mensonges niant les élections de l’ancien président Donald Trump et la violence que Biden a déclaré inspirer.

Le président a distingué Républicains “ultra MAGA” — une référence à de Trump Slogan “Make America Great Again” – les qualifiant de minorité mais de “force motrice” du Parti républicain.

Soulignant en particulier l’attaque de vendredi dernier contre le mari de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, Biden a déclaré que les fausses déclarations de Trump concernant une élection volée ont “alimenté la montée dangereuse de la violence politique et de l’intimidation des électeurs au cours des deux dernières années”.

“Il y a une augmentation alarmante du nombre de personnes dans ce pays qui tolèrent la violence politique ou qui restent simplement silencieuses”, a ajouté Biden. “Dans nos os, nous savons que la démocratie est en danger, mais nous savons aussi ceci : il est en notre pouvoir de préserver notre démocratie.”

Le discours du président – ​​axé sur le rite du vote et le décompte de ce vote – équivalait à un appel aux Américains pour qu’ils prennent du recul par rapport à la rhétorique enflammée qui a accru les craintes de violence politique et les défis à l’intégrité des élections. Biden était à cheval sur deux rôles, parlant à la fois en tant que président défendant les piliers de la démocratie et en tant que démocrate essayant de renforcer les perspectives de son parti contre les républicains.

Il a appelé les centaines de candidats qui ont nié le résultat des élections de 2020 et refusent maintenant de s’engager à accepter les résultats des prochaines élections de mi-mandat.

“Cette force motrice essaie de réussir là où elle a échoué en 2020 pour supprimer les droits des électeurs et renverser le système électoral lui-même”, a déclaré Biden.

“C’est la voie du chaos en Amérique. C’est sans précédent. C’est illégal. Et ce n’est pas américain.

Le discours est intervenu quelques jours après qu’un homme cherchant à kidnapper la présidente de la Chambre Pelosi a gravement blessé son mari, Paul Pelosi, dans leur maison de San Francisco dans le pire exemple récent de la violence politique qui a éclaté avec l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole et s’est poursuivie avec des incidents alarmants quoique moins spectaculaires.

Les travailleurs électoraux de tout le pays se sont demandé s’ils devaient retourner au travail suite à une intimidation et un harcèlement accrus avant le jour du scrutin. Au moins cinq personnes ont été accusées de crimes fédéraux pour avoir harcelé des travailleurs alors que le vote anticipé a commencé.

Des informations faisant état de personnes regardant les urnes en Arizona, parfois armées ou portant des gilets pare-balles, ont soulevé de sérieuses inquiétudes concernant l’intimidation des électeurs. Les responsables électoraux du pays se préparent à des affrontements dans les bureaux de vote. Un flot de théoriciens du complot se sont inscrits pour travailler comme observateurs partisans des sondages.

Soulignant qu’il s’agit de la première élection fédérale depuis l’émeute du Capitole et les tentatives de Trump d’annuler l’élection présidentielle de 2020, Biden a appelé les électeurs à rejeter les candidats qui ont nié les résultats du vote, que même la propre administration de Trump a déclaré exempte de toute propagation généralisée. fraude ou ingérence.

Biden a demandé aux électeurs de “réfléchir longuement et sérieusement au moment où nous nous trouvons”.

“Au cours d’une année typique, nous ne sommes pas souvent confrontés à la question de savoir si le vote que nous émettons préservera la démocratie ou la mettra en danger”, a-t-il déclaré. “Mais nous le sommes cette année.”

“J’espère que vous ferez de l’avenir de notre démocratie une partie importante de votre décision de voter et de la façon dont vous votez”, a ajouté Biden, demandant aux Américains de se demander si les candidats qu’ils soutiennent respecteraient la volonté du peuple et accepteraient le résultat. de leur élection.

“La réponse à cette question est vitale et, à mon avis, elle devrait être décisive”, a-t-il déclaré.

Biden visait également à devancer les théories du complot sur le vote en cours, affirmant que les Américains votaient tôt, par courrier et par correspondance et qu’il faudrait du temps pour les comptabiliser “de manière légale et ordonnée”. Des changements majeurs dans le vote en 2020 en raison de la pandémie ont incité davantage de votes anticipés et de votes par correspondance et ont enregistré une participation record. Il a fallu cinq jours avant que les résultats de l’élection présidentielle de 2020 ne soient définitifs.

“Il est important que les citoyens soient patients”, a déclaré Biden.

Certains républicains ont vivement critiqué les propos de Biden. Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, qui sera le président de la Chambre si le GOP reprend le contrôle de la chambre, a tweeté : « Le président Biden essaie de diviser et de dévier à un moment où l’Amérique doit s’unir, parce qu’il ne peut pas parler de ses politiques qui ont fait grimper le coût de la vie. Le peuple américain ne l’achète pas.

Biden a prononcé ses remarques depuis la gare Union de Washington, à quelques pâtés de maisons du Capitole américain, six jours seulement avant la clôture des sondages le 8 novembre et alors que plus de 27 millions d’Américains ont déjà voté.

Avant le discours, le chef de la police du Capitole américain, Tom Manger, a déclaré qu’il avait passé en revue l’attaque contre le mari de Pelosi et pensait que le climat politique actuel exige plus de ressources et une meilleure sécurité pour les membres du Congrès après une augmentation massive des menaces contre les législateurs à la suite de l’émeute du Capitole. Il a également fait un appel rare pour arrêter le discours de complot rancunier qui a tourbillonné autour de l’attaque.

“Nos braves hommes et femmes travaillent 24 heures sur 24 pour mener à bien cette mission urgente en cette période de division”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “En attendant, un changement important qui aura un impact immédiat sera pour les gens de tout le pays de faire baisser la température sur la rhétorique politique avant qu’il ne soit trop tard.”

Biden a été livré pour la dernière fois un discours aux heures de grande écoute sur ce qu’il a appelé la “bataille continue pour l’âme de la nation” le 1er septembre devant l’Independence Hall de Philadelphie, dans laquelle il a condamné les “forces MAGA” de Trump et de ses partisans comme une menace pour le système de gouvernement américain.

Les nouvelles remarques viennent comme des centaines de candidats qui ont faussement nié la légitimité de l’élection présidentielle de 2020 sont sur les bulletins de vote à travers le pays, et beaucoup sont sur le point d’être élus à des postes critiques de supervision des élections.

Contrairement aux remarques de septembre, qui ont suscité des critiques dans certains coins pour avoir été payées par les contribuables, le discours de Biden mercredi soir a été organisé par le Comité national démocrate.

De nombreux Américains restent pessimistes quant à l’état de la démocratie américaine. Un sondage d’octobre réalisé par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research ont constaté que seulement 9 % des adultes pensent que la démocratie fonctionne « extrêmement » ou « très bien », tandis que 52 % disent qu’elle ne fonctionne pas bien.

L’écrivain AP Seung Min Kim a contribué.

