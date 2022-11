Après des semaines de discussions rassurantes sur l’économie et l’inflation américaines, le président américain Joe Biden a adressé mercredi soir un message plus sombre et plus urgent, avertissant dans les derniers jours du vote des élections de mi-mandat que la démocratie elle-même est menacée par les mensonges de l’ancien président Donald Trump. et la violence qu’il a dit qu’ils inspirent.

Soulignant en particulier l’attaque contre le mari de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, il a déclaré que les fausses déclarations de Trump concernant une élection volée ont “alimenté la montée dangereuse de la violence politique et de l’intimidation des électeurs au cours des deux dernières années”.

Six jours avant les grandes élections de mi-mandat, Biden a déclaré: “Au moment où je me tiens ici aujourd’hui, il y a des candidats à tous les niveaux de poste en Amérique, pour le gouverneur, pour le Congrès, pour le procureur général, pour le secrétaire d’État, qui ne s’engageront pas à accepter les résultats des élections auxquelles ils participent. »

“C’est la voie du chaos en Amérique”, a-t-il déclaré. “C’est sans précédent. C’est illégal. Et ce n’est pas américain.”

Le président, qui s’est concentré sur l’établissement d’un contraste économique entre les démocrates et le GOP, a braqué les projecteurs sur les républicains “ultra MAGA” – une référence au slogan “Make America Great Again” de Trump – les qualifiant de minorité mais aussi de “force motrice”. ” du Parti républicain.

“Le silence est complicité”

Soulignant les inquiétudes croissantes concernant la violence politique ainsi que les menaces de la longue tradition américaine d’élections acharnées mais pacifiques et précises, il a déclaré que ces républicains « essaient de réussir là où ils ont échoué en 2020 pour supprimer les droits des électeurs et renverser le système électoral. lui-même.”

Le discours est intervenu quelques jours seulement après qu’un homme cherchant à kidnapper la présidente de la Chambre Pelosi a gravement blessé son mari, Paul Pelosi, dans leur maison de San Francisco et que des menaces physiques ont secoué des membres du Congrès et des agents électoraux.

“Il y a une augmentation alarmante du nombre de personnes dans ce pays qui tolèrent la violence politique ou qui restent simplement silencieuses”, a déclaré Biden. “Le silence est complicité.”

Un véhicule du département de police de San Francisco se gare devant le domicile de Paul Pelosi, le mari de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, à San Francisco, samedi, après que le mari de la présidente a été agressé. (Jeff Chiu/Associated Press)

Soulignant qu’il s’agit de la première élection fédérale depuis l’insurrection du 6 janvier 2021 et les tentatives de Trump de renverser la volonté des électeurs lors de l’élection présidentielle de 2020, Biden a appelé les électeurs à rejeter les candidats qui ont nié les résultats du vote – qui même L’administration Trump a déclaré être exempte de toute fraude ou ingérence généralisée.

Biden a demandé aux électeurs de “réfléchir longuement et sérieusement au moment où nous nous trouvons”.

“Au cours d’une année typique, nous ne sommes pas souvent confrontés à la question de savoir si le vote que nous émettons préservera la démocratie ou la mettra en danger”, a-t-il déclaré. “Mais nous le sommes cette année.”

Biden a prononcé ses remarques depuis la gare Union de Washington, à quelques pâtés de maisons du Capitole américain, six jours seulement avant la clôture des sondages le 8 novembre et alors que plus de 27 millions d’Américains ont déjà voté.

“Cela vient de Capitol Hill, car c’est là qu’il y a eu une tentative de renverser notre démocratie”, a déclaré la conseillère principale de la Maison Blanche, Anita Dunn, à Axios, faisant référence à l’attaque du 6 janvier.

Avant le discours de Biden, le chef de la police du Capitole américain, Tom Manger, a déclaré qu’il avait examiné l’attaque contre le mari de Pelosi et a déclaré qu’il pensait que le climat politique actuel appelait à plus de ressources et à une meilleure sécurité pour les membres du Congrès après une augmentation massive des menaces contre les législateurs après le 6 janvier. Il a également a lancé un appel rare pour arrêter les conspirations qui ont tourbillonné autour de l’attaque.

“Nos braves hommes et femmes travaillent 24 heures sur 24 pour mener à bien cette mission urgente en cette période de division”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “En attendant, un changement important qui aura un impact immédiat sera pour les gens de tout le pays de faire baisser la température sur la rhétorique politique avant qu’il ne soit trop tard.”

Les négationnistes des élections de 2020 se présentent à mi-mandat

Biden a prononcé pour la dernière fois un discours aux heures de grande écoute sur ce qu’il a appelé la “bataille continue pour l’âme de la nation” le 1er septembre devant l’Independence Hall de Philadelphie, dans lequel il a condamné les “forces MAGA” de Donald Trump et de ses partisans comme un menace pour le système de gouvernement américain.

“Ils promeuvent des dirigeants autoritaires et attisent les flammes de la violence politique qui menacent nos droits personnels, la poursuite de la justice, l’état de droit, l’âme même de ce pays”, a alors déclaré Biden.

Les nouvelles remarques interviennent alors que des centaines de candidats qui ont faussement nié la légitimité de l’élection présidentielle de 2020 sont sur les bulletins de vote à travers le pays, dont beaucoup sont sur le point d’être élus à des postes critiques de supervision des élections.

Contrairement aux remarques de septembre, qui ont suscité des critiques dans certains coins pour avoir été payées par les contribuables, le discours de Biden mercredi soir est organisé par le Comité national démocrate.

De nombreux Américains restent pessimistes quant à l’état de la démocratie américaine. Un sondage réalisé en octobre par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research a révélé que seulement 9% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles pensaient que la démocratie fonctionnait “extrêmement” ou “très bien”, tandis que 52% ont déclaré qu’elle ne fonctionnait pas bien.