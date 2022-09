Biden ignore les travaux funéraires de Shinzo Abe “en faveur de la Chine”, selon un commentateur japonais

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La décision du président Biden de ne pas assister aux funérailles de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe mardi envoie un message faible à la Chine alors que les tensions montent dans la région, a déclaré la commentatrice politique japonaise Yoko Ishii à Fox News.

Abe, 67 ans, a été assassiné le 8 juillet alors qu’il prononçait un discours de campagne à Nara, au Japon. Il a été un fervent partisan de la politique étrangère américaine tout au long de son mandat de Premier ministre japonais le plus ancien de 2006 à 2007, puis de 2012 à 2020.

“Je pense qu’il serait important que Biden vienne ici maintenant, surtout parce que la menace de la Chine en ce moment augmente plus que jamais”, a déclaré Ishii, un commentateur YouTube, a déclaré à Fox News. “Taïwan est en danger, et ce qu’on entend au Japon, c’est qu’après Taïwan, c’est le Japon.”

Pékin revendique la souveraineté sur Taïwan, ce que le gouvernement indépendant de l’île conteste. Les tensions dans la région se sont intensifiées ces derniers mois, en particulier après que la Chine a mené des exercices militaires autour de Taïwan après la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taipei en août.

LA CHINE À TAIWAN : “L’INTERFÉRENCE EXTÉRIEURE” NE SERA PAS TOLÉRÉE

Cinq missiles lancés par la Chine au cours de ces exercices ont atterri dans la zone économique exclusive du Japon, selon le ministre japonais de la Défense.

“C’est en fait le bon moment pour montrer notre message selon lequel le Japon et les États-Unis sont fermement solidaires contre la Chine”, a déclaré Ishii à Fox News.

Le vice-président Kamala Harris assiste aux funérailles nationales d’Abe au nom de Biden. Ishii, qui s’identifie comme conservateur, pense que Biden manque une rare opportunité de “diplomatie funéraire”.

LE JAPON SHINZO ABE A TUÉ ET TUÉ: LES DIRIGEANTS MONDIAUX RENDENT HOMMAGE À L’ANCIEN PREMIER MINISTRE

“Notre premier ministre, [Fumio] Kishida, a des entretiens bilatéraux autant qu’il le peut pendant les trois jours avant et après les… funérailles nationales », a déclaré Ishii. « Biden ne profite pas de cette situation. Je pense que c’est dommage.”

Biden se serait présenté “comme un dirigeant fort des États-Unis” s’il avait choisi d’assister aux funérailles d’Abe, a déclaré Ishii.

“Nous [could] voyez que “oh, l’Amérique, c’est l’Amérique, elle est forte” et “nous devons maintenir l’ordre mondial avec le leader américain”, a-t-elle déclaré à Fox News. “Mais parce qu’il a… choisi de ne pas venir, je pense que cela fonctionne en faveur Chine.”

SHINZO ABE DEAD: LE PREMIER MINISTRE DU JAPON AU PLUS LONGTEMPS ÉTAIT UN FAISEUR DE ROI CONSERVATEUR QUI A RENFORCÉ LES LIENS AMÉRICAINS

Abe a travaillé pour consolider la position de Tokyo en tant qu’allié démocratique clé de Washington en Asie de l’Est. Il a jeté les bases du dialogue quadrilatéral sur la sécurité – plus communément appelé « le Quad » ou parfois « l’OTAN asiatique » – qui sert de contrepoids à l’influence croissante de la Chine dans l’Indo-Pacifique. Le bloc est composé des États-Unis, du Japon, de l’Australie et de l’Inde et unit démocratique partagé et les intérêts économiques à travers les océans Indien et Pacifique.

Les États-Unis sont le seul État membre du Quad à ne pas envoyer son chef aux funérailles d’Abe. Le Premier ministre indien Narendra Modi et le Premier ministre australien Anthony Albanese devraient assister à la cérémonie aux côtés du Premier ministre japonais Fumio Kishida.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’échec de Biden à assister aux funérailles d’Abe jette un doute sur son engagement envers le Quad et son avenir, selon Ishii.

“Quand je pense à la politique, je pense à la façon dont nos ennemis reçoivent notre message”, a déclaré Ishii. “Le message que Biden envoie en ne venant pas ici, c’est qu’il ne pense pas tellement au” Quad.

La Maison Blanche n’a pas répondu à une demande de commentaire.