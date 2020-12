L’administration Biden aurait refusé de parler à Juan Guaido, l’homme que les États-Unis considèrent comme le président légitime du Venezuela, et pourrait abandonner la demande de démission du président Nicolas Maduro du pouvoir.

Le nouveau gouvernement démocrate aux États-Unis adoptera une approche quelque peu nouvelle à l’égard du Venezuela, une nation que l’administration Trump a désignée comme faisant partie d’un pays d’Amérique latine. «Troïka de la tyrannie» et pilonné avec des sanctions implacables. Selon Bloomberg, Joe Biden est prêt à négocier avec le président Maduro et ne pose pas sa démission comme une condition préalable, contrairement à Trump.

L’administration Biden offrira un allégement des sanctions en échange de «Élections libres et équitables» et d’autres concessions, indique le rapport, ajoutant que les États-Unis chercheront l’aide des bailleurs de fonds étrangers du Venezuela, notamment la Russie, la Chine, l’Iran et Cuba.

Quel que soit le changement de politique que l’administration Biden peut apporter, il est peu probable qu’il soit radical. Le Venezuela a été peu sanctionné sous l’administration Obama et, bien que Biden examine la manière dont Trump a utilisé l’outil, il ne prévoit « Recalibrer » le régime de sanctions américain, retirant certaines des mesures punitives, mais peut-être en imposant davantage dans certains cas. Elliott Abrams, l’envoyé de Trump sur l’Iran et le Venezuela, a suggéré que l’administration Biden devrait apprécier l’approche brutale de Trump car «Cela renforce leur main» dans une sorte de jeu de mauvais flic-bon-flic contre des nations ciblées.

Washington a considérablement intensifié les sanctions contre le Venezuela en 2017, paralysant ses revenus d’exportation de pétrole, en le coupant des marchés financiers internationaux et en sapant autrement son économie. En janvier de l’année dernière, il a soutenu Juan Guaido, alors chef de l’Assemblée nationale contrôlée par l’opposition, récemment peu connu. Il s’est déclaré « président par intérim » du Venezuela, alléguant que la réélection de Maduro à la tête de la nation avait été truquée.

Le patronage américain a permis à Guaido d’améliorer rapidement son profil international, obtenant la reconnaissance occidentale de sa revendication de présidence et revendiquant les actifs étrangers du Venezuela. Il a même été invité en tant qu’invité d’honneur au discours de Trump sur l’état de l’Union en février, remportant une standing ovation bipartite.

Cependant, les multiples tentatives de Guaido pour prendre le pouvoir à Caracas en provoquant des manifestations de rue, en organisant un coup d’État militaire et en engageant prétendument une équipe de mercenaires pour kidnapper Maduro ont toutes échoué, ce qui est embarrassant.

La justification de sa candidature pour représenter le peuple vénézuélien est devenue encore plus incertaine après les élections législatives de ce mois-ci. Les partisans de Maduro l’ont remporté lors d’un glissement de terrain, tandis que certains groupes d’opposition ont complètement boycotté le scrutin. L’opposition dirigée par Guaido a organisé une alternative «Consultations populaires» vote, brûlant des bulletins de vote par la suite pour soi-disant protéger l’identité des participants.

Au milieu des manifestations continues d’incompétence et face aux allégations de corruption au sein de son équipe, même les politiciens vétérans de l’opposition au Venezuela sont maintenant vocalement sceptiques à l’égard de Guaido personnellement. L’ancien candidat de l’opposition à la fonction de président, Henrique Capriles, a ouvertement appelé les nations étrangères ce mois-ci à l’abandonner. Cette attitude semble être partagée par l’équipe de Biden, qui, selon Bloomberg, refuse de prendre les appels de Guaido depuis novembre.

Les sanctions américaines ont fait des ravages sur le Venezuela, provoquant un exode massif de réfugiés et empêchant le gouvernement de financer nombre de ses programmes socialistes. Maduro a dû renoncer à certaines des politiques de son prédécesseur, Hugo Chavez, et offrir des concessions aux intérêts commerciaux dans une tentative apparemment réussie de gagner les factions moins radicales de l’opposition.

Après que Biden ait obtenu sa place à la Maison Blanche, Maduro a déclaré que malgré un « champ de mines » laissé par Trump, il était prêt à travailler avec la prochaine administration. Mais il a indiqué qu’il avait peu d’espoir pour de grands changements, compte tenu du bilan d’Obama sur le Venezuela. Le réengagement proposé pourrait s’avérer un peu difficile à concrétiser, étant donné que le président vénézuélien est un homme recherché aux États-Unis, avec une prime de 15 millions de dollars sur la tête pour une accusation de «Narco-terrorisme».

