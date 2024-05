Biden honore le Kenya avec une visite d’État alors que ce pays d’Afrique de l’Est se prépare à envoyer des policiers en Haïti

WASHINGTON (AP) – Président Joe Biden a accueilli le président kenyan William Ruto à la Maison Blanche pour une visite d’État de trois jours et désignant ce pays d’Afrique de l’Est comme un allié majeur non-OTAN car il se prépare à déployer des forces en Haïti dans le cadre des efforts menés par l’ONU pour faire face à la crise sécuritaire dans ce pays des Caraïbes.

Quelque 1 000 policiers kenyans devraient arriver bientôt en Haïti, dans le cadre d’une mission multilatérale de soutien à la sécurité qui vise à aider à réprimer violence des gangs. D’autres pays devraient soutenir les forces kenyanes, notamment les Bahamas, la Barbade, le Bénin, le Tchad et le Bangladesh.

La désignation largement symbolique de Biden a été décrite par deux responsables américains qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour prévisualiser une annonce qui interviendra plus tard lors de la visite d’État de Ruto, qui a commencé par une réunion à la Maison Blanche mercredi après-midi avec les dirigeants américains et kenyans de la technologie.

« Je ne peux pas imaginer une meilleure façon de lancer cette visite », a déclaré Biden au début de la réunion des dirigeants avec les dirigeants du secteur technologique. « Nos collaborateurs nous ont fait avancer et ont été les pionniers de nouvelles technologies qui transforment des millions de vies. Je veux dire, littéralement des millions de vies. Et nous allons aller au-delà de cela.

Mais le déploiement des forces kenyanes en Haïti constitue une menace majeure pour cette visite.

Les États-Unis collaborent depuis des années avec le Kenya dans le cadre des efforts de lutte contre le terrorisme en Afrique, notamment en luttant contre le groupe extrémiste Al-Shabab. Le Kenya a participé au Groupe de contact sur la défense ukrainienne et à une force opérationnelle maritime internationale lancée par l’administration Biden en décembre en réponse aux attaques des Houthis contre des navires opérant dans la mer Rouge.

La décision de Ruto d’envoyer des forces de police en Haïti a été accueillie par les responsables de l’administration Biden comme une entreprise sans précédent et une démonstration du leadership mondial du Kenya.

Les États-Unis sont « fermement déterminés à soutenir » le déploiement kenyan, a déclaré aux journalistes le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, et apprécient la « position forte, fondée sur des principes et cohérente » adoptée par le pays pour soutenir l’Ukraine.

Le Kenya est le premier pays africain depuis 2008 à être honoré par les États-Unis d’une visite d’État.

Ruto, qui a également rencontré le président de la Chambre des représentants Mike Johnson, R-La., au Capitole, a déclaré qu’il chercherait à profiter de cette visite en partie pour partager ses inquiétudes concernant les défis causés par le lourd endettement au Kenya et dans toute l’Afrique.

Le ratio dette/PIB du Kenya dépasse les 70 %, une grande partie étant due à la Chine. L’agence de notation Fitch estime qu’elle consacrera cette année près d’un tiers de ses recettes publiques uniquement au paiement des intérêts. Ruto a déclaré que les discussions porteront sur « la façon dont nous pouvons avoir un système financier international plus juste où tous les pays sont traités sur un pied d’égalité ».

Sullivan a déclaré que la visite inclurait des annonces des dirigeants sur « la façon dont la communauté internationale peut intensifier ses efforts pour atténuer le fardeau croissant de la dette et déclencher une croissance inclusive ».

Biden et Ruto tiendront des entretiens formels et une conférence de presse conjointe jeudi avant une dîner d’État. Ruto devrait également participer vendredi à un événement à la Chambre de commerce américaine avec la vice-présidente Kamala Harris.

Les États-Unis et le Kenya célèbrent le 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que l’agenda des dirigeants comprendrait le commerce et les investissements, l’innovation technologique, le climat et l’énergie propre, la santé et la sécurité.

Le secrétaire d’État adjoint Kurt Campbell a déclaré que les deux pays annonceraient des « engagements substantiels » pour développer le secteur technologique du Kenya. Le Kenya abrite des bureaux de Google et de Microsoft et s’est positionné comme le centre technologique de l’Afrique de l’Est, connu sous le nom de Silicon Savannah.

« Je pense que nous vivons un moment historique pour explorer les opportunités d’investissement entre le Kenya et les États-Unis », a déclaré Ruto. « Et ma présence ici aujourd’hui est une confirmation que nous passons des idées aux actions et des opportunités aux investissements et j’espère que nous pourrons approuver certains de ces investissements. »

Biden a réuni des dizaines de dirigeants africains à Washington en décembre 2022 pour faire valoir que les États-Unis sous sa direction étaient « à fond » sur l’avenir de l’Afrique et ont débloqué des milliards de dollars de financement gouvernemental et d’investissements privés promis sur le continent dans les domaines de la santé, des infrastructures et des affaires. et la technologie. Le démocrate a également promis de se rendre en Afrique subsaharienne en 2023.

Mais d’autres priorités ont fait obstacle l’année dernière, notamment la guerre entre Israël et le Hamas et la longue bataille de Biden avec les Républicains pour renouveler le financement du projet. Ukraine dans sa guerre contre la Russie. La visite promise en Afrique par Biden ne s’est jamais concrétisée. Biden, qui fait face à une dure bataille pour sa réélection en novembre, a déclaré lors d’un échange avec des journalistes alors que Ruto arrivait à la Maison Blanche qu’il prévoyait toujours de se rendre en Afrique.

« Je prévois d’y aller en février après ma réélection », a déclaré Biden.

Pendant ce temps, la Russie a tenté d’étendre son influence économique et militaire à travers l’Afrique. Les troupes américaines ont récemment reçu l’ordre de quitter le Niger par la junte au pouvoir dans ce pays d’Afrique de l’Ouest et sont attendues d’achever leur retrait d’ici la mi-septembre. Entre-temps, La Russie a déployé des entraîneurs militaires au Niger.

Les États-Unis ont également loin derrière son rival chinois en matière d’investissement en Afrique, devenu un champ de bataille incontournable dans la compétition entre les grandes puissances.

Biden et ses collaborateurs affirment qu’ils s’attendent à une forte concurrence économique avec Pékin en Afrique, mais ont cherché à faire valoir que Washington est un partenaire bien plus fiable en Afrique à long terme.

À cette fin, Biden a agi au début de sa présidence pour consacrer plus d’attention à l’Afrique que ses plus récents prédécesseurs, notamment en accueillant près de 50 dirigeants pour le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique en décembre 2022. Mais depuis le sommet, selon les analystes, l’engagement de l’administration s’est arrêté.

Cameron Hudson, chercheur principal au Programme Afrique du Centre d’études stratégiques et internationales, a noté que Biden n’avait accueilli qu’un seul dirigeant africain, Le président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço, pour les discussions à la Maison Blanche depuis le sommet.

« Cette visite d’aujourd’hui ressemble un peu à une feuille de vigne, pas seulement pour les Kenyans mais pour l’Afrique en général, et une sorte d’espace réservé permettant à l’administration de dire : toutes ces choses que nous avons dites au début de l’administration, elles sont toutes restent vrais », a déclaré Hudson.

Ruto cherche à profiter de cette visite pour renforcer sa position sur la scène mondiale et il pense que l’envoi de policiers kenyans en Haïti contribuera grandement à atteindre cet objectif plus large, a déclaré Macharia Munene, professeur de relations internationales à l’Université internationale des États-Unis-Afrique. .

«Ruto aimerait être reconnu, notamment en Occident, comme le leader des Africains. Et ce genre de reconnaissance renforce ce désir », a déclaré Munene.

Ruto a déclaré qu’avec la mission en Haïti, l’objectif du Kenya est de « formuler des stratégies concrètes qui mèneront à des solutions à long terme » dans le pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental. Haïti souffre de pauvreté, d’instabilité politique et de catastrophes naturelles depuis des décennies. Les États-Unis ont accepté de fournir à la mission soutenue par l’ONU une aide financière directe ainsi qu’un soutien en matière de formation, de logistique et de matériel.

Mais le projet de Ruto d’impliquer la police kenyane dans une crise à des milliers de kilomètres de là s’est également heurté à une certaine opposition à Nairobi, y compris des contestations judiciaires visant à bloquer le déploiement des forces de police et des préoccupations de longue date concernant des abus présumés par la police.

