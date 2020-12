WASHINGTON (AP) – Le magazine Time a nommé le président élu Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris «Personnalité de l’année».

Edward Felsenthal, rédacteur en chef de Time, a déclaré que Biden et Harris avaient remporté l’honneur d’avoir «changé l’histoire américaine, d’avoir montré que les forces de l’empathie sont plus grandes que les furies de la division, pour avoir partagé une vision de la guérison dans un monde en deuil».

Felsenthal note: «Chaque président élu depuis le FDR a, à un moment donné au cours de son mandat, été une personne de l’année, près d’une douzaine de ceux en une année d’élection présidentielle. C’est la première fois que nous incluons un vice-président. »

L’autre candidat de Time of the Year était le président Donald Trump; les travailleurs de la santé de première ligne et le Dr Anthony Fauci; et le mouvement pour la justice raciale.

Jeudi également, Time a nommé le boys band coréen BTS son artiste de l’année et a nommé la star des Los Angeles Lakers LeBron James son athlète de l’année.