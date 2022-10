Biden gracie des milliers de personnes pour possession de cannabis

Le président américain Joe Biden a gracié jeudi des milliers d’Américains reconnus coupables de possession de marijuana dans une nouvelle étape majeure vers la déstigmatisation de la drogue – et la réalisation d’une promesse faite à ses partisans un mois avant les élections de mi-mandat.

“J’annonce une grâce pour toutes les infractions fédérales antérieures de possession simple de marijuana”, a déclaré Biden.

Il n’a pas appelé à une dépénalisation complète du cannabis, affirmant que “les limitations du trafic, du marketing et des ventes aux mineurs devraient rester en place”.

Au lieu de cela, le président s’est concentré sur la possession individuelle d’une substance qui, selon les autorités sanitaires gouvernementales, a été utilisée par au moins 18% de la population en 2019 – et qui est déjà autorisée par plusieurs gouvernements d’État à des fins récréatives ou médicales.

En plus des grâces, Biden a chargé les départements de la justice et de la santé de déterminer si le cannabis devait être reclassé comme substance moins dangereuse.

Des responsables ont déclaré aux journalistes qu’environ 6 500 personnes sont directement touchées par des condamnations en vertu des lois fédérales sur la marijuana. La clémence s’étendra à des milliers d’autres condamnés en vertu des lois de la capitale fédérale, Washington.

Cependant, le geste de Biden vise à pousser le changement beaucoup plus loin, en faisant pression sur les autorités de l’État partout pour qu’elles emboîtent le pas.

“J’exhorte tous les gouverneurs à faire de même en ce qui concerne les délits d’État. Tout comme personne ne devrait être dans une prison fédérale uniquement en raison de la possession de marijuana, personne ne devrait être dans une prison locale ou une prison d’État pour cette raison, que ce soit “, a déclaré Biden.

– Impact politique –

Le déménagement a été annoncé brusquement par message vidéo et dans une déclaration écrite, sans accumulation préalable par la Maison Blanche.

Cependant, l’impact devrait être significatif, à la fois juridiquement et politiquement, permettant à Biden de saisir le récit d’une tendance à la dépénalisation que des pans entiers du pays ont déjà adopté.

Avant les élections de mi-mandat du 8 novembre, où ses démocrates ont du mal à conserver un contrôle même partiel du Congrès, Biden a maintenant satisfait une demande clé des militants de la justice raciale en colère contre la façon dont l’application des lois sur le cannabis cible souvent les minorités ethniques.

“Envoyer des personnes en prison pour possession de marijuana a bouleversé trop de vies et incarcéré des personnes pour des comportements que de nombreux États n’interdisent plus”, a déclaré Biden.

Il a noté que les personnes non blanches sont touchées de manière disproportionnée par les condamnations pour possession de marijuana, qui, en plus d’inclure parfois des peines d’emprisonnement, peuvent déclencher des années de retombées juridiques, créant des difficultés pour trouver du travail et des études.

La troisième mesure annoncée était une instruction pour les responsables fédéraux de la santé et de la justice de “revoir rapidement comment la marijuana est inscrite dans la législation fédérale”.

Actuellement, la loi fédérale associe la marijuana à ce qui est largement accepté comme étant des stupéfiants beaucoup plus dangereux, tels que l’héroïne et le LSD. C’est dans un groupe plus élevé que le fentanyl et la méthamphétamine, des drogues relativement modernes et extrêmement addictives.

Le chef du Sénat, Chuck Schumer, un allié clé de Biden qui se bat pour essayer de maintenir la chambre sous contrôle démocrate en novembre, a déclaré que la décision du président reconnaissait que la soi-disant « guerre contre la drogue » était « une guerre contre les gens et en particulier les gens de Couleur.”

Derrick Johnson, président de la NAACP, une importante organisation de défense des droits civiques des Noirs, a déclaré sur Twitter : “Nous applaudissons le président Biden”.

“Corriger les inégalités de traitement – y compris la réforme de la marijuana – est une question prioritaire pour la NAACP depuis des décennies.”

Cynthia Roseberry, de la puissante Union américaine des libertés civiles, a fait écho aux éloges, affirmant que Biden levait en partie la “longue ombre” projetée par les lois draconiennes sur les drogues, tandis que le Marijuana Policy Project, qui milite pour des réformes juridiques, a qualifié la décision de Biden d'”historique”.

Le sénateur républicain Tom Cotton, cependant, a accusé Biden d’être indulgent envers le crime dans le but de distraire.

“Au milieu d’une vague de criminalité et au bord d’une récession, Joe Biden accorde une grâce générale aux toxicomanes – dont beaucoup ont plaidé contre des accusations plus graves. Il s’agit d’une tentative désespérée de détourner l’attention d’un leadership défaillant”, a déclaré Cotton. dit sur Twitter.