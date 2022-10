Biden gracie des milliers d’Américains reconnus coupables de “simple possession” de pot

Le président américain Joe Biden gracie des milliers d’Américains reconnus coupables de “simple possession” de marijuana en vertu de la loi fédérale américaine, alors que son administration franchit une étape spectaculaire vers la dépénalisation de la drogue et la lutte contre les pratiques d’inculpation qui affectent de manière disproportionnée les personnes de couleur.

La décision de Biden couvre également des milliers de personnes reconnues coupables du crime dans le district de Columbia. Il demande également aux gouverneurs d’accorder des grâces similaires aux personnes reconnues coupables d’infractions liées à la marijuana dans l’État, ce qui reflète la grande majorité des cas de possession de marijuana.

Dans un communiqué, Biden a déclaré que cette décision reflétait sa position selon laquelle “personne ne devrait être en prison simplement pour avoir consommé ou possédé de la marijuana”.

“Trop de vies ont été bouleversées à cause de notre approche ratée de la marijuana”, a-t-il déclaré. “Il est temps que nous corrigions ces torts.”

“Soulager les conséquences collatérales”

Selon la Maison Blanche, personne n’est actuellement en prison fédérale uniquement pour “simple possession” de drogue, mais la grâce pourrait aider des milliers de personnes à surmonter les obstacles liés à la location d’une maison ou à la recherche d’un emploi.

“Il y a des milliers de personnes qui ont déjà été condamnées par le gouvernement fédéral pour possession de marijuana, qui peuvent se voir refuser un emploi, un logement ou des possibilités d’éducation en conséquence”, a-t-il déclaré. “Mon action contribuera à atténuer les conséquences collatérales découlant de ces condamnations.”

La grâce ne couvre pas les condamnations pour possession d’autres drogues, ni les accusations liées à la production ou à la possession de marijuana dans l’intention de la distribuer. Biden ne pardonne pas non plus aux non-ressortissants qui se trouvaient aux États-Unis sans statut légal au moment de leur arrestation.

Le ministère américain de la Justice travaille à l’élaboration d’un processus permettant aux personnes couvertes par la grâce de Biden de recevoir un certificat de grâce, qu’elles peuvent montrer aux employeurs potentiels et à d’autres au besoin.

“Le ministère de la Justice administrera rapidement la proclamation du président, qui pardonne aux personnes qui se livrent à la possession simple de marijuana, rétablissant les droits politiques, civils et autres des personnes reconnues coupables de cette infraction”, a déclaré le département dans un communiqué.

“Dans les prochains jours, le Bureau du procureur de la grâce commencera à mettre en œuvre un processus visant à fournir aux personnes concernées des certificats de grâce.”

Examen en cours

Biden demande également au secrétaire à la Santé et aux Services sociaux et au procureur général des États-Unis de revoir la façon dont la marijuana est inscrite dans la loi fédérale. Le report de la consommation de drogue réduirait ou éliminerait potentiellement les sanctions pénales pour possession. La marijuana est actuellement classée comme drogue de l’annexe I, aux côtés de l’héroïne et du LSD, mais devant le fentanyl et la méthamphétamine. La Maison Blanche n’a pas fixé de calendrier pour l’examen.

Mais Biden a déclaré qu’il pensait que le gouvernement fédéral et de nombreux États assouplissant les lois sur la marijuana, ils devraient maintenir des limitations sur le trafic, le marketing et les ventes de mineurs.

La décision de Biden met le gouvernement fédéral sur la bonne voie avec d’autres grandes villes, comme New York, qui s’orientent depuis des années vers la dépénalisation des arrestations de marijuana à faible niveau. Mais il y a un grand fossé dans le pays car certains services de police croient toujours que la drogue conduit à des crimes plus graves et ignorer les infractions de moindre ampleur enhardit les criminels.

Les groupes de défense ont salué l’annonce de Biden, Kassandra Frédérique, la directrice exécutive de la Drug Policy Alliance, déclarant que l’organisation était « ravie ».

« Incroyablement en retard »

“C’est incroyablement attendu depuis longtemps”, a déclaré Frédérique. “Il n’y a aucune raison pour que les gens soient aux prises avec un casier judiciaire – les empêchant d’obtenir un emploi, un logement et d’innombrables autres opportunités – pour quelque chose qui est déjà légal dans 19 États et DC, et décriminalisé dans 31 États.”

Le révérend Al Sharpton, président du National Action Network, a déclaré que “l’action juste de Biden aujourd’hui rendra la vie à d’innombrables Américains”. Mais, a-t-il ajouté, “les États-Unis ne légaliseront jamais à juste titre la marijuana tant qu’ils ne prendront pas en compte les politiques dépassées qui assimilaient des milliers de jeunes hommes noirs à des trafiquants de drogue endurcis”.

Cette décision répond également à l’une des principales priorités du candidat démocrate dans l’une des courses les plus critiques de son parti au Sénat américain, en tant que lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie. John Fetterman a pressé à plusieurs reprises Biden de franchir le pas, y compris le mois dernier lorsqu’ils se sont rencontrés à Pittsburgh.

Dans un communiqué, Fetterman s’est attribué le mérite d’avoir mis la question à l’ordre du jour de Biden et a salué la décision, la qualifiant de “pas massif vers la justice”.

“Cette action du président Biden est exactement ce que ce travail devrait être : améliorer la vie des gens. Je félicite le président d’avoir pris cette mesure importante, nécessaire et juste pour réparer un tort et améliorer la vie de millions d’Américains”, a-t-il déclaré.