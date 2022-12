Biden gracie 6 personnes reconnues coupables de meurtre, de drogue et d’alcool

KINGSHILL, Îles Vierges américaines (AP) – Le président Joe Biden a gracié six personnes qui ont purgé leur peine après avoir été condamnées pour meurtre et crimes liés à la drogue et à l’alcool, dont une femme de 80 ans reconnue coupable du meurtre de son mari violent il y a environ un demi-siècle et un homme qui a plaidé coupable d’avoir utilisé un téléphone pour une transaction de cocaïne dans les années 1970.

Les pardons, annoncés vendredi, signifient que le casier judiciaire des crimes est désormais purgé. Ils surviennent quelques mois après que le président démocrate a gracié des milliers de personnes reconnues coupables de « simple possession » de marijuana en vertu de la loi fédérale. Il a également gracié trois personnes plus tôt cette année et a commué les peines de 75 autres.

La Maison Blanche a déclaré que les personnes graciées sont des personnes qui ont ensuite servi leur communauté. Il a déclaré que les pardons reflétaient le point de vue de Biden, les gens méritaient une seconde chance.

Les personnes graciées sont :

— Beverly Ann Ibn-Tamas, 80 ans, de Columbus, Ohio. À 33 ans, Ibn-Tamas a été reconnue coupable du meurtre de son mari. Elle a témoigné que son mari l’avait battue, insultée et menacée. Elle a dit aux jurés qu’elle lui avait tiré dessus quelques instants après qu’il l’avait agressée, alors qu’elle était enceinte. Le juge a refusé d’autoriser un témoignage d’expert sur le syndrome de la femme battue, une condition psychologique qui peut se développer chez les victimes de violence domestique. Ibn-Tamas a obtenu un à cinq ans d’incarcération avec un crédit pour le temps passé. Son appel a été parmi les premiers par une personne atteinte du syndrome de la femme battue, et son cas a été étudié par des universitaires.

— Charles Byrnes-Jackson, 77 ans, de Swansea, Caroline du Sud. Byrnes-Jackson a plaidé coupable de possession et de vente de spiritueux sans timbre fiscal à l’âge de 18 ans, et cela impliquait une seule transaction illégale de whisky. Il a essayé de s’enrôler dans les Marines mais a été rejeté en raison de la condamnation.

— John Dix Nock III, 72 ans, de St. Augustine, Floride. Nock a plaidé coupable d’avoir utilisé sa propriété comme culture de marijuana il y a 27 ans. Il n’a pas cultivé les plantes, mais il a eu six mois de confinement communautaire. Il exploite aujourd’hui une entreprise d’entrepreneur général.

— Gary Parks Davis, 66 ans, de Yuma, Arizona. Quand Davis avait 22 ans, il a admis avoir utilisé un téléphone pour une transaction de cocaïne. Il a purgé une peine de six mois les nuits et les week-ends dans une prison de comté et a terminé sa probation en 1981. Après l’infraction, selon la Maison Blanche, Davis a obtenu un diplôme universitaire et a travaillé régulièrement, notamment en possédant une entreprise d’aménagement paysager et en gérant des projets de construction. Il a fait du bénévolat à l’école secondaire de ses enfants et dans sa communauté.

— Edward Lincoln De Coito III, 50 ans, de Dublin, Californie. De Coito a plaidé coupable à 23 ans pour avoir été impliqué dans un complot de trafic de marijuana. Il a été libéré de prison en décembre 2000 après avoir purgé près de deux ans. Avant l’infraction, De Coito avait servi honorablement dans l’armée américaine et les réserves de l’armée et avait reçu de nombreuses récompenses.

— Vincente Ray Flores, 37 ans, de Winters, Californie. À l’âge de 19 ans, Flores a consommé de l’ecstasy et de l’alcool alors qu’il servait dans l’armée de l’air, plaidant plus tard coupable devant une cour martiale spéciale. Il a été condamné à quatre mois d’emprisonnement, à une perte de 2 800 $ de salaire et à une rétrogradation. Flores a participé à un programme de réadaptation de six mois qui donne à certains délinquants enrôlés une chance de reprendre leurs fonctions après une thérapie et une éducation. Sa rétrogradation a été modifiée et il reste en service actif, remportant des médailles et d’autres récompenses pour son service.

