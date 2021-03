Biden fustige le Texas et le Mississippi pour avoir levé les restrictions de Covid-19: « Pas de temps pour la pensée néandertalienne »

Le président Joe Biden a exprimé sa désapprobation des États comme le Texas et le Mississippi qui ont levé les mandats de masque et d’autres restrictions de Covid-19, le qualifiant d ‘«erreur» et de «pensée néandertalienne», un terme qui ébouriffait quelques plumes.

« Je pense que c’est une grosse erreur. Ecoutez, j’espère que tout le monde s’est rendu compte maintenant, ces masques font une différence, » Biden a déclaré lorsqu’il a été directement interrogé sur les deux États.

Malgré la promesse que les vaccins seront disponibles pour tous les Américains d’ici mai, Biden a déclaré que les masques étaient plus importants que jamais.

«La dernière chose – la dernière chose dont nous avons besoin, c’est que Néandertal pense qu’en attendant, tout va bien, enlève ton masque, oublie-le. Ça compte toujours,» dit-il, faisant ensuite référence à une carte qu’il prétend emporter avec lui et qui a le bilan quotidien de Covid-19.

« Il est essentiel – critique, critique, critique – qu’ils suivent la science: lavez-vous les mains, l’eau chaude, faites-le fréquemment. Portez un masque et restez socialement éloigné. Et je sais que vous le savez tous. les élus le savaient, « il ajouta.

De nombreux libéraux de premier plan ont critiqué les gouverneurs du Texas et du Mississippi pour s’être éloignés des restrictions de verrouillage, bien que les deux États poursuivent toujours leurs plans de distribution de vaccins. Certains, comme le cinéaste Michael Moore et le commentateur politique Keith Olbermann, ont même suggéré que les résidents du Texas ne devraient pas se faire vacciner après l’annonce du gouverneur Greg Abbott cette semaine.

De Biden «Pensée néandertalienne» remarque, cependant, a été repoussée par beaucoup, y compris le gouverneur du Mississippi, qui a critiqué la « insulter » du président.

«Le président Biden a déclaré que permettre aux Mississippiens de décider comment se protéger était une« pensée néandertalienne »». Gouverneur Tate Reeves tweeté en réponse à Biden. «Les Mississippiens n’ont pas besoin de gestionnaires. À mesure que les chiffres chutent, ils peuvent évaluer leurs choix et écouter des experts. Je suppose que je pense simplement que nous devrions faire confiance aux Américains, pas les insulter.

Lors de la réouverture de son État, le gouverneur Abbott a déclaré cette semaine que son annonce « N’abandonne pas les pratiques sûres que les Texans maîtrisent » pendant la pandémie, mais reconnaît plutôt que «Chaque personne a un rôle à jouer dans sa propre sécurité personnelle et la sécurité des autres.»

