La Maison Blanche se rendrait compte qu’elle pourrait être incapable d’empêcher une « guerre régionale » au Moyen-Orient.

Le président américain Joe Biden admet de plus en plus qu’il est incapable d’influencer la conduite militaire d’Israël au Moyen-Orient, a rapporté mercredi Politico, citant deux responsables anonymes de la Maison Blanche.

Biden et ses collaborateurs étaient « à plusieurs reprises frustré » par la guerre menée par Israël à Gaza, en particulier par le nombre élevé de morts parmi les civils palestiniens, indique le rapport. Il ajoute que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réussi à ignorer les conseils américains.

« À mesure que son influence sur Netanyahu diminuait, la colère du président grandissait. » Politico a écrit, citant des responsables anonymes disant que les appels téléphoniques entre Biden et Netanyahu « se transforment de plus en plus en disputes de cris. »

La dynamique illustre « une reconnaissance » que Biden pourrait être incapable d’empêcher un « guerre régionale » au Moyen-Orient, indique le magazine. Cela oblige Biden à se contenter de « limiter la réponse d’Israël plutôt que de la décourager complètement. »















Le rapport a été publié un jour après qu’Israël a lancé des raids terrestres contre le Hezbollah dans le sud du Liban. L’opération, couplée à d’intenses frappes aériennes au Liban, vise à mettre fin aux attaques transfrontalières à la roquette et au mortier du Hezbollah, a indiqué l’armée israélienne.

Mercredi, l’Iran a tiré près de 200 missiles sur Israël, insistant sur le fait qu’il répondait à « génocide » à Gaza et au Liban, ainsi que les assassinats de hauts responsables « Résistance palestinienne » des personnalités, dont le chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, et le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah.

Les États-Unis ont tenté d’enfiler une aiguille en soutenant le droit d’Israël à se défendre, tout en l’exhortant à faire preuve de retenue dans ses représailles contre l’Iran, le Hamas et le Hezbollah.

Biden a défié les appels des groupes pro-palestiniens et de certains démocrates nationaux à cesser de fournir des armes à Israël, même après que l’ONU a accusé à plusieurs reprises Jérusalem-Ouest d’attaques aveugles contre des civils. Dans le même temps, les efforts de médiation de Washington pour un cessez-le-feu entre Israël et Gaza ont échoué.















Politico avait initialement rapporté que les États-Unis avaient discrètement approuvé la campagne militaire israélienne au Liban, bien qu’ils aient publiquement exhorté l’État juif à rechercher un cessez-le-feu avec le Hezbollah. Cependant, dans son rapport de suivi publié mercredi, Politico a affirmé qu’Israël n’avait pas prévenu les États-Unis à l’avance de cette situation. « les détails » de ses frappes, qui auraient provoqué la colère de la Maison Blanche.

Mercredi, Biden a déclaré aux journalistes qu’il ne soutiendrait pas les frappes israéliennes sur les sites nucléaires iraniens. Bien qu’Israël n’ait pas révélé la nature et la portée de ses représailles prévues, certains partisans de la ligne dure, dont l’ancien Premier ministre Naftali Bennett, ont exhorté le gouvernement à mettre fin au programme nucléaire iranien.

La Russie a vivement critiqué l’approche de Washington au Moyen-Orient, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, décrivant l’escalade actuelle comme un témoignage de « l’incapacité des États-Unis à résoudre les crises ».