Biden fouette Trump le 6 janvier, affirmant qu’il “n’avait pas le courage d’agir”

WASHINGTON – Le président Biden a dénoncé lundi le refus de l’ancien président Donald J. Trump d’intervenir de manière décisive pour arrêter l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole, déclarant que son prédécesseur “n’avait pas le courage d’agir” et avait trahi les policiers qu’il prétendait avoir Support.

M. Biden, qui a largement évité de discuter de l’ancien président ou de l’enquête du 6 janvier par un comité restreint de la Chambre, a pesé lors d’une déclaration à une organisation représentant les dirigeants noirs des forces de l’ordre.

« La police était des héros ce jour-là », a déclaré le président dans les propos enregistrés sur vidéo depuis la résidence de la Maison Blanche, où il se remet de Covid-19. “Donald Trump n’a pas eu le courage d’agir. Les braves femmes et hommes en bleu de tout le pays ne devraient jamais l’oublier. Vous ne pouvez pas être pro-insurrection et pro-flic. Vous ne pouvez pas être pro-insurrection et pro-démocratie. Vous ne pouvez pas être pro-insurrectionnel et pro-américain.