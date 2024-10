Biden fixe un délai de 10 ans aux villes américaines pour remplacer les canalisations en plomb et rendre l’eau potable plus sûre

WASHINGTON– Une décennie après le Flint, Michigan, crise de l’eau Après avoir tiré la sonnette d’alarme sur les dangers persistants du plomb dans l’eau du robinet, le président Joe Biden fixe un délai de 10 ans aux villes du pays pour remplacer leurs canalisations en plomb, finalisant ainsi une approche agressive visant à garantir que l’eau potable est sûre pour tous les Américains.

Biden devrait annoncer mardi la règle finale de l’Agence de protection de l’environnement dans l’État charnière du Wisconsin au cours du dernier mois de l’année. une campagne présidentielle serrée. L’annonce met en lumière un problème – l’eau potable – auquel Kamala Harris a donné la priorité en tant que vice-présidente et pendant sa campagne présidentielle. La nouvelle règle remplace une norme plus souple fixée par l’administration de l’ancien président Donald Trump, qui n’incluait pas d’exigence universelle de remplacement des conduites en plomb.

Biden et Harris estiment qu’il est « un impératif moral » de garantir que chacun ait accès à de l’eau potable, a déclaré lundi l’administrateur de l’EPA, Michael Regan, aux journalistes. « Nous savons que plus de 9 millions de canalisations en plomb existantes continuent d’approvisionner les foyers en eau à travers notre pays. Mais la science est claire depuis des décennies : il n’y a aucun niveau de plomb sûr dans notre eau potable.

Cette règle constitue la révision la plus rigoureuse des normes relatives au plomb dans l’eau depuis environ trois décennies. Le plomb, un métal lourd utilisé dans les canalisations, les peintures, les munitions et de nombreux autres produits, est une neurotoxine qui peut provoquer toute une série de troubles allant de problèmes de comportement à des lésions cérébrales. Le plomb diminue le QI des enfants, retarde leur développement et augmente la tension artérielle chez les adultes.

L’EPA estime que cette norme plus stricte empêchera jusqu’à 900 000 nourrissons d’avoir un faible poids à la naissance et évitera jusqu’à 1 500 décès prématurés par an dus à une maladie cardiaque.

Le nouveau règlement est plus strict qu’un proposé l’automne dernier et exige que les systèmes d’approvisionnement en eau garantissent que les concentrations de plomb ne dépassent pas un « niveau d’intervention » de 10 parties par milliard, contre 15 parties par milliard selon la norme actuelle. Si des niveaux élevés de plomb sont détectés, les systèmes d’approvisionnement en eau doivent informer le public sur les moyens de protéger leur santé, y compris l’utilisation de filtres à eau, et prendre des mesures pour réduire l’exposition au plomb tout en travaillant simultanément au remplacement de toutes les canalisations en plomb.

Les conduites en plomb sont souvent celles qui ont le plus d’impact sur les zones urbaines à faible revenu. On les trouve le plus souvent dans les régions industrielles les plus anciennes du pays, notamment grandes villes comme ChicagoCleveland, New York, Detroit et Milwaukee, où Biden annoncera les normes mardi.

La nouvelle règle révise également la façon dont les quantités de plomb sont mesurées, ce qui pourrait s’étendre considérablement le nombre de villes et de systèmes d’approvisionnement en eau qui présentent des niveaux excessifs de plomb, a indiqué l’EPA.

Pour aider les communautés à se conformer, l’agence met à disposition 2,6 milliards de dollars supplémentaires pour les infrastructures d’eau potable via la loi bipartite sur les infrastructures. L’agence accorde également 35 millions de dollars en subventions compétitives pour des programmes visant à réduire le plomb dans l’eau potable.

Le délai de 10 ans ne commencera que dans trois ans, ce qui donnera aux services des eaux le temps de se préparer. Un nombre limité de villes possédant de grands volumes de conduites en plomb pourraient bénéficier d’un délai plus long pour se conformer à la nouvelle norme.

Biden fera cette annonce à Milwaukee, une ville avec le cinquième plus grand nombre de canalisations en plomb du pays, selon l’EPA. Les autorités utilisent l’argent de la loi fédérale sur les infrastructures pour accélérer les travaux de remplacement des conduites en plomb et atteindre l’objectif de retirer toutes les conduites en plomb d’ici 10 ans, contre un délai initial de 60 ans.

Les tuyaux en plomb peuvent corroder et contaminer l’eau potable ; les supprimer réduit considérablement le risque de crise. À Silex, un changement dans la source de la source d’eau potable de la ville il y a plus de dix ans, l’a rendu plus corrosif, augmentant les niveaux de plomb dans l’eau du robinet. Flint était l’exemple le plus médiatisé parmi de nombreuses villes qui ont été aux prises avec des niveaux de plomb obstinément élevés, notamment Newark, New JerseyBenton Harbor, Michigan et Washington, DC

La règle originale sur le plomb et le cuivre pour l’eau potable a été adoptée par l’EPA il y a plus de 30 ans. Les règles ont a considérablement réduit le plomb dans l’eau du robinet, mais a inclus des failles qui ont permis aux villes de prendre peu de mesures lorsque les niveaux de plomb étaient trop élevés.

« Je pense qu’il existe un très large soutien en faveur de cette mesure. Personne ne veut boire de l’eau du robinet contaminée par le plomb ou simplement siroter son eau avec une paille en plomb, ce que font des millions de personnes aujourd’hui », a déclaré Erik Olson, expert en santé et en alimentation au Conseil de défense des ressources naturelles à but non lucratif, s’exprimant. généralement sur les efforts de l’EPA pour remplacer les tuyaux en plomb avant l’annonce officielle.

En réalité, extraire les tuyaux en plomb du sol constituera un énorme défi. La loi sur les infrastructures approuvée en 2021 prévoyait 15 milliards de dollars pour aider les villes à remplacer leurs canalisations en plomb, mais le coût total sera plusieurs fois plus élevé. Cette exigence intervient également alors que l’administration Biden propose de nouvelles normes strictes sur l’eau potable pour les produits chimiques permanents appelés PFAS, ou substances per- et polyfluoroalkyles. Ces normes amélioreront également la santé publique, mais cela coûtera des milliards de dollars.

L’American Water Works Association, un groupe industriel, a déclaré lors de l’annonce de la règle proposée qu’elle soutenait les objectifs de l’EPA, mais a averti que les coûts pourraient être prohibitifs.

Un autre obstacle consiste à trouver les tuyaux en plomb. De nombreuses villes ne disposent pas de registres précis indiquant où ils se trouvent. Les premiers inventaires de canalisations sont attendus ce mois-ci, et de nombreuses villes ont déclaré ne pas savoir de quelles substances sont constituées leurs canalisations.

Phillis a rapporté de Saint-Louis.

