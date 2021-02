Dans un coup dur pour les attentes des parents, l’administration Biden a déclaré que son engagement de rouvrir la plupart des écoles K-8 dans ses 100 premiers jours signifie «au moins un jour par semaine» de cours en personne pour plus de 50% des écoles.

« Son objectif qu’il s’était fixé était d’avoir la majorité des écoles – donc plus de 50 pour cent, ouvertes le 100e jour de sa présidence, et cela signifie un peu d’enseignement dans les salles de classe », L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré mardi aux journalistes. « Donc, au moins un jour par semaine, j’espère que c’est plus, et évidemment c’est autant que c’est sûr dans chaque école et district local. »

Maison Blanche: Notre objectif est que 50% des écoles ouvrent d’ici le 30 avril 2021 – «au moins un jour par semaine» pic.twitter.com/7VNpG9i0Sx – Tom Elliott (@tomselliott) 9 février 2021

Cela signifie que près de la moitié des écoles américaines K-8 pourraient encore être fermées, et l’autre moitié pourrait avoir aussi peu qu’une classe enseignée une fois par semaine. La pointe des pieds de l’administration Biden autour de la question survient au milieu de pressions intenses des syndicats d’enseignants pour garder les écoles fermées ou retarder la réouverture en raison de leurs inquiétudes quant à la capture de Covid-19 – même après que de nombreuses écoles privées ont repris les cours en personne normaux l’été dernier.

Le système scolaire public de Chicago a été contraint d’embaucher jusqu’à 1 000 travailleurs temporaires pour superviser les élèves dans les salles de classe pendant que leurs enseignants donnent leurs cours à distance.

Biden a refusé à la fin du mois dernier d’exhorter les enseignants de Chicago à retourner dans les écoles après que leur syndicat ait voté pour défier l’ordre des administrateurs de reprendre les cours en personne.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que les enseignants devraient retourner à l’école, Biden a déclaré: «Je crois que nous devrions rendre les salles de classe sûres et sécurisées pour les élèves, pour les enseignants et pour l’aide apportée à ces écoles qui entretiennent les installations. Psaki a déclaré que Biden n’interviendrait pas dans l’impasse de la mairesse de Chicago Lori Lightfoot avec les enseignants: « Il espère qu’ils pourront trouver un terrain d’entente le plus rapidement possible. »

Le président Biden sur la réouverture des écoles: "Je crois que nous devrions rendre les salles de classe sûres et sécurisées pour les élèves, pour les enseignants et pour l’aide que ces écoles apportent à l’entretien des installations." Vidéo complète ici: https://t.co/XaDID8syD3 pic.twitter.com/NGJGDApdgZ – CSPAN (@cspan) 25 janvier 2021

Biden lui-même l’a appelé « une urgence nationale » qu’environ 20 millions d’enfants américains ont été exclus des salles de classe pendant près d’un an. Privés de socialisation et d’activités scolaires normales, les enfants vulnérables courent un risque plus élevé de suicide. Le PNR a rapporté plus tôt ce mois-ci que les fournisseurs d’hôpitaux dans au moins sept États du pays ont signalé une augmentation des admissions d’enfants suicidaires.

Une vague de suicides d’étudiants à Las Vegas et dans ses environs a incité le district du comté de Clark à accélérer la reprise de l’enseignement en personne le mois dernier.

En l’absence de programmes de déjeuners et de déjeuners à l’école, qui s’ajoutent à d’autres problèmes, tels que la perte de revenus de leurs parents en raison de la pandémie, les enfants sont de plus en plus confrontés à l’insécurité alimentaire. Selon l’organisation à but non lucratif Feeding America, plus de 50 millions de personnes dans le pays, dont 17 millions d’enfants, pourraient souffrir d’insécurité alimentaire en raison de la pandémie.

Ironiquement, Biden a peut-être placé la barre si bas sur son objectif de réouverture que peu ou pas de progrès seront nécessaires dans son plan de 100 jours pour atteindre l’objectif. Une étude d’Education Next réalisée en novembre et décembre a révélé que 47% des élèves avaient des cours en personne au moins une fois par semaine. Selon le Burbio School Opening Tracker, Biden pourrait se tapoter dans le dos avant même de se rendre au travail. Il a révélé que 64% des élèves des écoles élémentaires et intermédiaires recevaient des cours en personne.

Le CDC a déclaré que les écoles peuvent rouvrir en toute sécurité, même sans que les enseignants ne soient d’abord vaccinés.

En fait, l’ancien directeur du CDC, le Dr Robert Redfield, a déclaré en novembre que les écoles étaient l’un des endroits les plus sûrs pour les élèves de la maternelle à la 12e année au milieu de la pandémie. « Nous avons rassemblé de nombreuses données au cours des deux à trois derniers mois pour confirmer que les écoles de la maternelle à la 12e année peuvent fonctionner avec un apprentissage en face à face, et qu’elles peuvent le faire en toute sécurité, et elles peuvent le faire de manière responsable » il a dit.

