Biden fera pression pour que l’Ukraine aide l’Ukraine à repousser l’invasion russe dans un discours à l’ONU

NEW YORK — Président Joe Biden est sur le point de rallier le soutien international aux efforts de l’Ukraine pour repousser l’invasion russe dans un discours prononcé mardi matin aux Nations Unies, des remarques qui interviennent alors que de nombreux Américains se lassent d’utiliser l’argent des contribuables pour renforcer les défenses de Kiev.

Son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies est la pièce maîtresse d’un voyage à Manhattan cette semaine qui comprend une série de réunions privées avec des dirigeants mondiaux et, séparément, des événements de collecte de fonds pour sa campagne de réélection de 2024.

Dans son discours, prévu à 10 h HE, Biden devrait également discuter des dangers du changement climatique et de l’importance pour les nations d’agir collectivement pour résoudre les problèmes les plus urgents du monde – une réprimande implicite de l’approche « l’Amérique d’abord » adoptée par l’ancien président. Donald Trump, son principal rival dans la course à la présidentielle.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy fait une apparition aux réunions de l’ONU, qui est devenu le visage de son pays en difficulté et de sa guerre pour préserver sa souveraineté face à l’attaque de la Russie. Biden et Zelenskyy devraient également se rencontrer séparément jeudi à Washington, DC L’année dernière, Zelenskyy s’est adressé à l’Assemblée générale par vidéo – et non en personne.

Dans son treillis vert caractéristique, Zelensky est un vendeur charismatique du financement et des munitions dont l’Ukraine a besoin pour vaincre l’invasion lancée par le président russe Vladimir Poutine en février 2022.

Lors des réunions de l’ONU qui se déroulent cette semaine, « les personnages hauts en couleur ne manquent pas », a déclaré un haut responsable de l’administration Biden, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de la participation de Zelenskyy. « Mais c’est une figure véritablement inspirante et quelqu’un qui peut personnaliser les coûts de la guerre. Ce n’est qu’un net positif.

Zelenskky devra peut-être présenter des arguments convaincants. Un sondage de CNN Le mois dernier, 51 % des personnes interrogées pensaient que les États-Unis « en avaient fait assez » pour aider l’Ukraine dans la lutte contre la Russie, contre 48 % qui souhaitaient que les États-Unis en fassent davantage. En revanche, au début de l’invasion russe l’année dernière, 62 % des sondés pensaient que les États-Unis devraient faire davantage pour aider l’Ukraine.

« En fin de compte, Biden comprend que le temps presse », a déclaré un ancien responsable de l’administration Biden, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter du point de vue du président sur la guerre. « Je ne pense pas qu’il puisse maintenir ce niveau de financement très longtemps. C’est pour ça que tu vois Zelenskyy [coming to] la maison Blanche. Il s’agit de maintenir la pression. »

« Il n’y a pas de chèque en blanc ici », a ajouté l’ancien responsable.

Signe d’une impatience croissante face aux coûts de la guerre, les Républicains de la Chambre ont présenté cette semaine un projet de loi visant à éviter une fermeture du gouvernement, qui ne faisait aucune référence à l’aide à l’Ukraine. Il n’est pas certain que la proposition du GOP bénéficie d’un soutien suffisant pour être adoptée par la Chambre.

Une victoire ukrainienne dans cette guerre constituerait un revers dévastateur pour Poutine et ses ambitions territoriales. Cela aiderait également Biden à isoler davantage un dirigeant autocratique dont les actions ont énervé les pays voisins qui font partie de l’alliance de l’OTAN.

« Je ne me rangerai pas du côté des dictateurs comme Poutine », a déclaré Biden lors d’une collecte de fonds lundi. « Peut-être que Trump et ses amis du MAGA peuvent s’incliner, mais pas moi. »