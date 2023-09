Biden fera pression pour l’aide et la démocratie à l’Ukraine alors que la Chine et la Russie ignorent l’ONU

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin (à gauche) et le secrétaire américain à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas (à droite) regardent le président Joe Biden parler de la réponse du gouvernement et des efforts de rétablissement à Maui, à Hawaï, ainsi que de la réponse en cours à l’ouragan Idalia, dans la salle Roosevelt de la Maison Blanche à Washington, DC, le 30 août 2023.

« [Biden] « Il exposera au monde les mesures que lui et son administration ont prises pour promouvoir une vision du leadership américain fondée sur le principe de la collaboration avec d’autres pour résoudre les problèmes les plus urgents du monde », a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan. un briefing vendredi.

Biden devrait rencontrer mercredi le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, un dirigeant clé du Sud qui a également été un partisan des pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine. Lula a soutenu que les États-Unis et d’autres pays occidentaux prolongent la guerre grâce à leur soutien en matière de défense.

L’absence de la Chine et de la Russie donne à Biden une ouverture pour faire progresser les liens entre les États-Unis et les petits pays en développement qui participent à l’ONU mais ne sont pas invités à d’autres fonctions internationales.

« Le président Biden attend avec impatience d’entendre le point de vue du président Zelensky sur tout cela et de réaffirmer pour le monde et pour les États-Unis, pour le peuple américain, son engagement à continuer à diriger le monde en soutenant l’Ukraine », a déclaré Sullivan.

Le message de soutien de Biden à l’Ukraine est compliqué par le fait qu’une poignée de républicains radicaux au Congrès s’opposent activement à un financement supplémentaire.

La Maison Blanche cherche à obtenir 24 milliards de dollars d’aide supplémentaire à l’Ukraine, qu’elle espérait accompagner d’un accord la résolution continue de maintenir le gouvernement ouvert pendant que les négociations budgétaires se poursuivent. La mesure bénéficie du soutien des deux partis au Sénat, mais est bloquée à la Chambre des représentants, où certains membres, comme la représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., ont déclaré qu’ils ne soutiendraient aucune aide supplémentaire.

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, se trouve dans une position précaire sur la question ukrainienne, car sa faible majorité le place aux caprices de chaque membre de son caucus. Les conservateurs ont rechigné la semaine dernière à la proposition de McCarthy d’associer l’aide à l’Ukraine à un financement supplémentaire aux frontières.

Zelensky se rendra jeudi à Washington, DC, pour rencontrer Biden à la Maison Blanche et s’entretenir avec les législateurs. Contrairement à sa visite en décembre, Zelensky ne prendra pas la parole lors d’une session conjointe du Congrès. Le représentant Mike Turner, républicain de l’Ohio, président de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, a déclaré que Zelensky serait « très, très convaincant ».

« Zelensky est un excellent porte-parole », a déclaré dimanche Turner sur CBS News. « Il défend vraiment son cause mieux que quiconque. »

C’est une position avec laquelle la Maison Blanche est d’accord.

« Il a prouvé au cours des 18 ou 19 derniers mois qu’il n’y avait pas de meilleur défenseur de son pays, de son peuple, et du besoin urgent et continu pour des pays comme les États-Unis et nos alliés et partenaires d’intensifier leurs efforts. pour fournir les outils et les ressources nécessaires dont l’Ukraine a besoin », a déclaré Sullivan.