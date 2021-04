[The stream is slated to start at 1:15 p.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Le président Joe Biden est sur le point de dévoiler un crédit d’impôt pour les petites et moyennes entreprises qui offrent à leurs employés un congé payé pour se faire vacciner contre Covid et se remettre d’éventuels effets secondaires.

Biden annoncera également que les États-Unis cette semaine devrait atteindre 200 millions Des injections de Covid administrées depuis son entrée en fonction.

Biden demandera également aux employeurs d’utiliser leurs ressources pour encourager et inciter davantage de personnes à se faire vacciner. Le taux de vaccination aux États-Unis semble avoir légèrement baissé ces derniers jours.

La Maison Blanche a maintenu un ton d’urgence autour des vaccinations, soulignant que Covid reste une menace sérieuse – d’autant plus que des variantes très contagieuses se propagent aux États-Unis.

