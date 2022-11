Biden fera campagne pour le gouverneur Hochul à New York dimanche

Le président Biden fera campagne avec la gouverneure Kathy Hochul de New York dimanche, faisant un swing de dernière minute à mi-mandat pour tenter de sauver le candidat de son parti au milieu d’une poussée tardive de son adversaire républicain dans l’un des États les plus libéraux du pays.

M. Biden assistera à un rassemblement à Yonkers dans le comté de Westchester avec Mme Hochul, le sénateur Chuck Schumer et d’autres démocrates pour tenter de stimuler l’enthousiasme terne de la base du parti lors du vote anticipé.

La campagne de Mme Hochul a confirmé l’événement, qui a été rapporté pour la première fois par Capitol Pressroom.

L’intervention de M. Biden et d’autres substituts démocrates de premier plan à la 11e heure est plus typique d’un État swing que New York, mais elle souligne à quel point la course est devenue serrée dans ses derniers jours.

Mme Hochul semble conserver une modeste avance sur le représentant Lee Zeldin, un républicain de quatre mandats de Long Island. Pourtant, M. Zeldin a fait des percées significatives dans tout l’État au cours des dernières semaines de la course, et les sondeurs disent qu’il y a des signes que l’enthousiasme républicain augmente à travers le pays, ce qui en fait l’un des concours les plus proches pour le gouverneur que New York ait vu depuis deux décennies.