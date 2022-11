Biden félicite Netanyahu d’Israël pour sa victoire aux élections

Selon le bureau de Netanyahu, Biden a souligné l’amitié de plusieurs années entre les hommes, déclarant qu’ils sont des « frères » et qu’ensemble ils « feront l’histoire ». Il a déclaré que le président avait mentionné son « soutien indéfectible à Israël ».

À Washington, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean Pierre, a déclaré que les deux dirigeants avaient pris la parole et que Biden avait présenté ses félicitations. “Nous sommes impatients de continuer à travailler avec le gouvernement israélien sur nos intérêts et valeurs communs”, a-t-elle déclaré.

Biden a un solide bilan de soutien à Israël et en juillet a été chaleureusement accueilli lors d’une visite de trois jours. Mais lui et Netanyahu ont parfois eu une relation tendue en raison de divergences sur un certain nombre de questions clés.