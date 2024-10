Biden fait une rare plongée dans la mêlée des États du champ de bataille avec une visite en Pennsylvanie et au Wisconsin

WASHINGTON– WASHINGTON (AP) — Le président Joe Biden fait un saut rare vers 2024 bataille politique depuis qu’il a pris du recul après avoir mis fin à sa candidature à la réélection.

Il fera campagne mardi en Pennsylvanie pour un allié proche et se rendra dans le Wisconsin pour mettre en lumière une réalisation législative marquante.

Mais alors que Biden fait un tour rapide à travers les États clés, deux sénateurs démocrates engagés dans des batailles de réélection concurrentielles adoptent des approches sensiblement différentes à l’égard du président sortant, dont les cotes de popularité dans une grande partie du pays restent au plus bas.

Biden sera pleinement adopté par le sénateur démocrate. Bob Casey lorsqu’il participe à une soirée de collecte de fonds à Philadelphie pour le sénateur principal de Pennsylvanie. Mais à Milwaukee, où Biden met en lumière les efforts de son administration pour remplacer les tuyaux en plomb toxiques du payssénateur démocrate sortant. Tammy Baldwin sera visiblement absent.

« Les démocrates dans les courses serrées calculent pour la plupart que le risque d’adopter Biden dépasse de loin toute récompense que ses efforts apporteraient à leur campagne », a déclaré Christopher Borick, directeur du Muhlenberg College Institute of Public Opinion en Pennsylvanie. « Il n’y a tout simplement pas beaucoup d’endroits où il puisse être d’une grande aide aux démocrates dans des courses compétitives. »

Biden a passé peu de temps en campagne électorale depuis qu’il a mis fin à ses efforts de réélection en juillet. Cela fait escale en Pennsylvanie et au Wisconsin – deux États très disputés que le vice-président Kamala Harris et ancien président Donald Trump voir crucial – d’autant plus remarquable.

Les élections de Casey et Baldwin sont également considérées comme des victoires incontournables pour les démocrates qui tentent de maintenir leur contrôle strict sur le Sénat.

Biden, après avoir abandonné, s’est engagé à faire campagne avec acharnement pour Harris et les démocrates. Mais au fur et à mesure que la saison électorale se déroulait, il est resté en grande partie à l’écart car il est resté un substitut imparfait de Harris et des démocrates en baisse.

Casey, qui fait face à un défi de taille de la part du républicain David McCormick alors qu’il brigue un quatrième mandat au Sénat, a une relation de longue date avec Biden.

Casey a grandi dans la même rue que Biden à Scranton. Leurs familles se connaissent depuis des décennies et il a fait campagne avec Biden à de nombreuses reprises, y compris au début de cette année. Biden – un résident du Delaware mais originaire de Pennsylvanie – revendique depuis longtemps la Pennsylvanie comme la sienne.

Pourtant, Biden fait face à un scepticisme considérable et sa popularité a faibli en raison du pessimisme quant à la hausse des coûts et des doutes quant à sa capacité à 81 ans à faire son travail.

Environ 4 électeurs sur 10 avaient une opinion favorable de Biden et environ 6 sur 10 avaient une opinion défavorable, selon une étude. Sondage de l’Université de Monmouth publié fin septembre.

Baldwin passera mardi de l’autre côté du Wisconsin depuis Biden, assistant à des événements de campagne et recevant un prix, selon son bureau de campagne et celui du Sénat.

« Le sénateur Baldwin avait déjà prévu un événement dans une ferme familiale à Eau Claire pour recevoir le prix ‘Friend of Farm Bureau’ de la Fédération américaine du Farm Bureau, reconnaissant son leadership dans la lutte pour les agriculteurs, les producteurs et les producteurs qui travaillent dur aux États-Unis », a déclaré Eli Rosen, responsable des communications de Baldwin. directrice, en réponse à une question sur la raison pour laquelle elle avait sauté la visite du président.

La popularité de Biden dans le Wisconsin a oscillé autour de 40 % au cours de l’année écoulée et n’a pas augmenté après son abandon de la course présidentielle cet été, selon un récent sondage de la faculté de droit de l’université Marquette.

Baldwin, qui brigue un troisième mandat, est confrontée à un défi de taille de la part du républicain Eric Hovde, PDG d’une société de promotion immobilière du Wisconsin.

Elle a sauté quatre des cinq apparitions de Biden dans l’État cette année, dont deux dans sa ville natale de Madison, avant qu’il ne se retire de la course.

Cependant, Baldwin est apparu avec Harris, notamment en s’adressant à une foule de plus de 10 000 personnes le mois dernier à Madison.

« Baldwin pourra peut-être sauter un événement Biden, mais elle ne peut pas éviter le verdict des familles de travailleurs du Wisconsin lorsqu’elles se rendront aux urnes », a déclaré le président du Parti républicain du Wisconsin, Brian Schimming.

La visite de Biden dans le Wisconsin, qui compte quelque 340 000 canalisations en plomb, intervient alors que l’Environmental Protection Agency a publié mardi une règle finale exigeant que les systèmes d’eau potable à travers le pays soient identifier et remplacer les tuyaux en plomb d’ici 10 ans.

celui de Biden Loi sur les infrastructures 2021 fournit 15 milliards de dollars pour rechercher et remplacer les canalisations toxiques, un héritage qui, selon la Maison Blanche, aura un impact sur les générations à venir. Le plomb peut abaisser le QI et créer des problèmes de comportement chez les enfants, et l’administration estime que la législation contribuera grandement à supprimer quelque 9,2 millions de conduites en plomb transportant l’eau vers les foyers américains.

Les responsables de la Maison Blanche ont minimisé l’absence attendue de Baldwin à l’événement, tout en soulignant que l’autre sénateur du Wisconsin, le républicain Ron Johnson, avait voté contre la loi sur les infrastructures.

« Le sénateur Baldwin est un partenaire extraordinaire de cette administration pour mener la charge dans la loi bipartite sur les infrastructures », a déclaré la chef de cabinet adjointe de la Maison Blanche, Natalie Quillian, à propos de l’absence de Baldwin à la visite du président.

Le représentant démocrate américain Mark Pocan, dont le district comprend Madison, la capitale profondément démocrate du Wisconsin, a déclaré que les politiques de Biden sont populaires dans cet État du champ de bataille, même si les sondages montrent que ce n’est pas le cas.

« Je ne pense pas que les sondages sur Biden soient basés sur ce qu’il a fait pendant son mandat », a déclaré Pocan. « Le problème de certains sondages est trop simpliste. Il a l’air vieux et les gens ne veulent pas de ça à la Maison Blanche, mais il ne se présente plus.»

Pocan, qui ne participe pas à une course compétitive, a également défendu Baldwin de ne pas comparaître avec Biden.

« Si vous participez à une course compétitive, vous avez votre calendrier », a déclaré Pocan. « Vous avez une stratégie basée sur l’endroit où vous essayez d’obtenir des votes et vous ne la changez pas lorsque vous faites venir une mère porteuse. »

___

Bauer a rapporté de Madison, Wisconsin. Linley Sanders, rédacteur d’Associated Press, a contribué à ce rapport.