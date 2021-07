Biden fait une gaffe embarrassante en OUBLI le nom du joueur vedette des Dodgers lors de la cérémonie de la Maison Blanche

JOE Biden a fait une erreur embarrassante en oubliant le nom d’un joueur vedette des Dodgers lors de sa cérémonie à la Maison Blanche.

Le président était accompagné de la vice-présidente Kamala Harris lorsqu’il a rencontré vendredi les vainqueurs des World Series 2020.

Harris et Biden ont été vus tenant des chemises Dodgers Crédit : Reuters

L’équipe a visité la Maison Blanche vendredi Crédit : AFP ou concédants de licence

Biden a dit que le nom de Clayton Kershaw était faux Crédit : La Méga Agence

En parlant aux coéquipiers, Biden a gâché le nom du triple vainqueur de Cy Young, Clayton Kershaw.

« Krenshaw », a déclaré le président une fois, avant d’essayer de réparer son erreur avec « Krayshaw ».

Le lanceur a accepté les erreurs du président, avant de lui présenter, ainsi qu’à Harris, des maillots personnalisés aux côtés de ses coéquipiers.

Les téléspectateurs observateurs se sont rapidement rendus sur les réseaux sociaux pour souligner l’erreur de l’homme de 78 ans.

L’équipe célébrait sa victoire aux World Series 2020 Crédit : AFP ou concédants de licence

« JOE BIDEN N’A PAS SEULEMENT DIT CLAYTON KRENSHAW », a choqué un Américain a écrit.

Une autre interrogé: « Est-ce que Biden a dit Crenshaw au lieu de Kershaw? » suivi d’emojis qui pleurent de rire.

Malgré la présence de dizaines de Dodgers lors de la visite à Washington DC, le lanceur Trevor Bauer n’était pas présent.

Un responsable de la Maison Blanche aurait déclaré que Bauer ne serait pas présent avant la séance photo du vendredi après-midi.

Biden a fait l’erreur deux fois Crédit : La Méga Agence

Trevor Bauer n’était pas sur les photos Crédit : AP : Presse associée

Bauer fait actuellement l’objet d’une enquête pour agression, cependant, il ne faisait pas non plus partie de l’équipe 2020 lorsqu’ils ont remporté les World Series. On ne sait pas pourquoi il n’était pas sur la photo.

Plus tôt vendredi, Biden a critiqué les journalistes pour l’avoir interrogé sur le retrait des troupes américaines en Afghanistan, leur disant qu’il ne voulait que « parler de choses heureuses » avant le 4 juillet.

Le président avait prononcé un discours de la Maison Blanche pour célébrer un nouveau rapport montrant que le pays avait créé 850 000 nouveaux emplois en juin lorsqu’il a ouvert la salle pour un interrogatoire.

Il s’est rapidement impatienté en répondant à plusieurs questions sur le retrait des troupes d’Afghanistan, alors que la nation est au bord d’une guerre civile.

Le président a reçu son propre maillot personnalisé Crédit : La Méga Agence

Qualifiant le plan de rapatrier les troupes américaines de « rationnel », Biden a déclaré aux journalistes réunis: « Je veux parler de choses heureuses, mec ».

La patience de Biden s’est épuisée après qu’un troisième journaliste lui a posé des questions sur l’Afghanistan, les coupant au milieu d’une phrase pour intervenir : « Je ne vais plus répondre à des questions sur l’Afghanistan.

« Regardez, c’est le 4 juillet, » continua-t-il. « Je crains que vous ne me posiez des questions auxquelles je répondrai la semaine prochaine. »

« C’est un week-end férié, je vais le fêter. De grandes choses se passent », a-t-il ajouté.

Biden a ensuite déclaré que le nombre d’emplois augmentait, l’économie rebondit, les troupes rentrent chez elles, les cas de Covid-19 sont en baisse et les fans retournent dans les stades de baseball.

« Je répondrai à toutes vos questions négatives… pas négatives, vous êtes des questions légitimes [next week], dit-il en se corrigeant.