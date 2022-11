Biden fait une autre gaffe en Irak — RT World News

Le président américain Joe Biden a une fois de plus confondu la mission militaire de son pays en Irak avec l’opération russe en Ukraine. Commentant la nouvelle que la Russie retirait ses forces de la ville de Kherson, il l’a mal nommée Fallujah.

La gaffe s’est produite lors d’une conférence de presse mercredi, lorsque Biden a expliqué comment Washington avait pris l’annonce de Moscou selon laquelle il redéployait des troupes loin de la rive droite du Dniepr, où se trouve la capitale régionale de Kherson. Fallujah, quant à elle, a été le théâtre d’intenses combats en 2004 lors de la guerre américaine en Irak.

La Russie a incorporé l’ancienne région ukrainienne le mois dernier, après que ses habitants ont voté lors d’un référendum en faveur de cette décision. Les autorités régionales ont exhorté les habitants de Kherson à partir, citant une menace posée par les troupes ukrainiennes. Mercredi, le ministère russe de la Défense a annoncé qu’il retirait ses forces et prenait des positions défensives sur la rive gauche du Dniepr, affirmant que cette mesure était nécessaire pour sauver la vie des soldats et se regrouper pour agir ailleurs.

Après s’être corrigé et avoir précisé qu’il faisait référence à Kherson et non à Fallujah, comme il l’avait initialement dit, Biden a estimé que les Russes allaient “lécher leurs blessures, décider si – ce qu’ils vont faire pendant l’hiver, et décider s’ils vont ou non faire des compromis.”

Biden : « Que ce soit ou non [the Russians are] se retirer de Fallujah et du, je veux dire… » Journaliste : « Kherson. Biden : “Kherson, la ville de Kherson.” pic.twitter.com/v6ee2VJ62g — Recherche RNC (@RNCResearch) 9 novembre 2022

La semaine dernière, Biden a confondu l’Ukraine avec l’Irak dans des remarques faites en Floride, car il blâmait le conflit pour la flambée mondiale de l’inflation.

“Je veux dire, excusez-moi, la guerre en Ukraine”, il s’est corrigé. “Je pense à l’Irak parce que c’est là que mon fils est mort.”

Beau Biden est décédé en 2015 d’un cancer du cerveau, que son père associe à l’exposition aux fumées toxiques des foyers de combustion utilisés par l’armée américaine pour éliminer les déchets sur des bases dans des pays étrangers. Beau a été déployé en Irak en 2008 dans le cadre de la Garde nationale de l’armée du Delaware.

Dans son discours sur l’état de l’Union en mars, Biden a appelé le peuple ukrainien “Iranien” alors qu’il leur promettait le soutien de son gouvernement.