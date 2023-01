Biden fait une apparition vidéo surprise sur ‘SNL’, rejoignant l’hôte Aubrey Plaza

Le président américain Joe Biden prend la parole lors de la conférence législative de la National Association of Counties à Washington, DC, États-Unis, le 15 février 2022.

Le président Joe Biden a fait une apparition vidéo surprise sur “Saturday Night Live” lors du monologue du premier hôte Aubrey Plaza.

La star de “White Lotus”, qui, comme Biden, est originaire du Delaware, a plaisanté en disant qu’elle avait été élue la personne la plus célèbre de l’État, battant le président.

“C’est un fait et il était énervé, il était livide”, a déclaré Plaza.

Biden est ensuite apparu par vidéo et a dit : “Aubrey, tu es la personne la plus célèbre du Delaware et cela ne fait aucun doute. Nous sommes juste reconnaissants que tu sois sorti vivant de ‘White Lotus’.”

De nombreux téléspectateurs se sont rendus sur Twitter pour se demander si l’apparence du président était réelle ou si la vidéo était généré par l’IAmais Biden a partagé le clip sur son compte Twitter Dimanche après-midi.

Malgré la volonté de Biden de participer à la blague du Delaware, les membres de la distribution n’ont épargné aucun coup de poing et se sont moqués de son traitement des documents classifiés plus tard dans l’émission.

Le FBI a dit Samedi que davantage de documents classifiés ont été trouvés à la résidence de Biden à Wilmington, marquant la quatrième fois depuis novembre que des documents ou des documents classifiés ont été trouvés à une adresse privée de Biden.