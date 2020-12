Rep. Deb Haaland (D-NM) lors d’une conférence de presse le 10 septembre à Washington, DC. | Jemal Countess / Réseau Green New Deal / Getty Images

Le membre du Congrès deviendrait le premier membre du Cabinet amérindien s’il était confirmé par le Sénat.

En 2018, la représentante Deb Haaland, membre de Laguna Pueblo au Nouveau-Mexique, est entrée dans l’histoire en tant que l’une des deux premières femmes amérindiennes élues au Congrès. Cette année, après que Joe Biden a remporté l’élection présidentielle, les chefs tribaux et les militants écologistes ont appelé le président élu à rester fidèle à sa parole selon laquelle les Amérindiens auraient une place dans son administration, en commençant par désigner Haaland comme la première personne autochtone à servir de secrétaire du Cabinet.

Maintenant, Haaland est prêt à entrer à nouveau dans l’histoire. Le Washington Post a rapporté que Biden l’avait choisie pour diriger le département de l’intérieur.

La nomination de Haaland au poste de secrétaire de l’intérieur est une décision importante pour le département qui gère les ressources naturelles du pays et les terres publiques et tribales. Haaland avait déjà le soutien de nombreux démocrates de la Chambre et avait été examiné par l’équipe de Biden il y a des semaines. Mais le chemin menant à la décision était difficile, ont déclaré des sources à Reuters, considérant que cela réduirait la majorité déjà réduite du Parti démocrate à la Chambre des représentants en 2021. Puis, mercredi, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a publié une déclaration affirmant qu’elle aussi soutenait Haaland pour le poste.

«C’est bien qu’un Amérindien occupant un poste au niveau du Cabinet soit une considération pour diriger notre pays pour le président élu», a déclaré Haaland à Vox le mois dernier. «Ce serait symbolique, ce serait profond, quand on pense à la façon dont le gouvernement fédéral a essentiellement rejeté ses politiques fédérales sur les Indiens au cours des siècles.

Haaland est familier avec la lutte autochtone du manque de ressources. Elle est une mère célibataire qui a compté sur les bons d’alimentation et s’est inscrite à l’université avant de créer sa propre entreprise et de devenir administratrice tribale. En tant qu’ancienne présidente du Parti démocrate de l’État du Nouveau-Mexique, elle a été témoin de la façon dont les chefs de gouvernement s’approprient les terres tribales pour les opérations pétrolières et gazières et les profits des entreprises. Elle a également combattu aux côtés d’activistes autochtones lors des manifestations de Standing Rock pour protéger la souveraineté tribale contre le pipeline d’accès du Dakota. Ce récit, disent les militants, reflète ce à quoi la plupart des communautés tribales continuent de faire face dans leur vie quotidienne et est une preuve supplémentaire de la raison pour laquelle le poste serait mieux occupé par un membre autochtone.

«Avec le mouvement croissant de retour des terres qui existe dans les communautés autochtones, où nous demandons que de nombreuses terres publiques soient rendues aux mains des Indiens, ce serait formidable d’avoir Deb là-bas, sachant que ce sont des mouvements comme le nôtre qui ont également pour que les gens comme elle restent responsables », a déclaré Nick Tilsen, citoyen de la nation Oglala Lakota dans le Dakota du Sud et PDG de NDN Collective, une organisation dédiée à la construction du pouvoir autochtone, à Vox. «Cette représentation purement n’est pas toujours le pouvoir, mais une représentation qui est responsable devant son peuple – c’est le pouvoir.»

En tant que membre du Congrès, Haaland a été le vice-président du Comité de la Chambre sur les ressources naturelles et le président du sous-comité sur les parcs nationaux, les forêts et les terres publiques. Elle siège également au sous-comité des peuples autochtones des États-Unis. Haaland a déclaré à Vox qu’une grande partie de son travail consistait à écouter les témoignages de membres de la communauté, dont beaucoup, selon elle, ont exprimé des préoccupations concernant la décision de l’administration Trump d’éradiquer et de réaménager les sites culturels et de réviser les politiques environnementales cruciales.

«Une partie de ce qui doit arriver est simplement de nous assurer que nous remettons tous ces scientifiques, tous ces gens qui sont en première ligne, à travailler pour protéger notre environnement immédiatement», a déclaré Haaland. «Trump a vidé ce département et une grande partie de ces postes, et je compte donc sur l’administration Biden pour faire, comme il le dit, mieux reconstruire.»

Ce que Haaland peut faire en tant que secrétaire de l’intérieur

En tant que secrétaire de l’intérieur, Haaland sera chargé de superviser environ 500 millions d’acres de terres en surface – un cinquième des terres aux États-Unis – ainsi que 1,7 milliard d’acres de terres au large des côtes du pays. Le ministère gère également les parcs nationaux du pays, les habitats d’espèces en voie de disparition et plusieurs sites de forage pétrolier et gazier, y compris le lopin de terre que Trump vend actuellement aux enchères dans le Arctic National Wildlife Refuge.

Haaland dirigera également le Bureau of Indian Education, qui a été sous-financé par les chefs de département précédents au cours des dernières années, ainsi que le Bureau des affaires indiennes, qui supervise environ 55 millions d’acres de terres tribales détenues en fiducie par le gouvernement fédéral. pour les Amérindiens. Étant donné que le ministère a depuis longtemps abandonné sa responsabilité fondamentale envers les nations tribales, comme les retirer de leurs terres ancestrales et enfreindre les traités, les dirigeants et les organisateurs autochtones croient que c’est une raison de plus pour nommer un autochtone pour réparer les fissures du système. .

«Nous avons tout un ministère au sein du gouvernement fédéral qui doit être démantelé à bien des égards, car l’histoire est que [the Interior] a été créé pour extraire des ressources des terres publiques et des peuples autochtones », a déclaré Tilsen. « Est [Haaland] quelqu’un qui pourrait changer le système? Absolument. »

La nomination de Haaland par Biden est conforme au plan Biden-Harris pour les nations tribales, un aperçu que son équipe a publié en octobre de leurs priorités pour renforcer les nations tribales et résoudre les problèmes clés liés aux disparités en matière de santé et à l’injustice environnementale auxquels les communautés autochtones continuent de faire face.

La nomination de Haaland est «incroyablement importante, non seulement d’un point de vue symbolique, mais aussi d’un point de vue de la gérance de l’environnement, de la conservation, de la restauration d’un sentiment de bien public et de confiance du public», Julian Brave NoiseCat, vice-président des politiques et de la stratégie pour Data for Progress , et membre de la bande de Canim Lake Tsq’escen en Colombie-Britannique au Canada, a déclaré à Vox. Il a également déclaré que c’était bon pour «progresser dans la longue lutte contre le changement climatique, dans laquelle des choses comme le forage et la location et ce que nous faisons avec les terres publiques et les ressources naturelles sont des questions politiques centrales.

S’il est confirmé, Haaland devra faire face à une multitude de défis lorsqu’il s’agit de renverser les politiques et les mesures que l’administration précédente a laissées pour compte. L’administration Trump a utilisé le département de l’Intérieur comme un outil clé pour accélérer le processus de délivrance des permis et vendre des baux de terres publiques pour les opérations de combustibles fossiles. Cela comprend la vente par le Bureau of Land Management des droits de forage pétrolier dans la plaine côtière du Arctic National Wildlife Refuge, que Trump a accéléré, malgré le refus majeur des communautés autochtones.

«Nous devons retourner à un endroit où [Indigenous people] asseyez-vous à table », a déclaré Haaland. «J’espère que cela se produira absolument sous une administration Biden.»