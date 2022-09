Tout en vantant l’initiative contre le cancer lundi, Biden a annoncé que le Dr Renee Wegrzyn deviendrait la première directrice de l’Agence de projets de recherche avancée pour la santé (ARPA-H), qui a été chargée d’étudier les traitements et les remèdes potentiels pour les cancers, la maladie d’Alzheimer, le diabète. et d’autres maladies. Biden a également annoncé un nouveau programme NCI qui financera de jeunes scientifiques étudiant des traitements et des remèdes contre le cancer, en mettant l’accent sur les groupes sous-représentés.

Même sans nouvelles percées, des progrès peuvent être réalisés en rendant les soins contre le cancer plus équitables, a déclaré le Dr Crystal Denlinger, directeur scientifique du National Comprehensive Cancer Network. PA.

Mais tout effort visant à réduire le taux de mortalité par cancer devra se concentrer sur le plus grand tueur de cancer, qui est le cancer du poumon, le PA signalé. Principalement attribuable au tabagisme, le cancer du poumon cause maintenant plus de décès par cancer que tout autre cancer.

Le dépistage du cancer du poumon aide. L’American Cancer Society affirme qu’un tel dépistage a contribué à faire baisser le taux de mortalité par cancer de 32% par rapport à son pic entre 1991 et 2019, le PA signalé.