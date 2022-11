Biden fait tourner son record économique avant les élections

Les responsables de la Maison Blanche ont parfois été contraints de corriger maladroitement les affirmations de M. Biden. D’autres fois, ils ont doublé sur eux.

De hauts responsables de l’administration ont reconnu que le président et d’autres responsables de l’administration se sont involontairement mal exprimés sur l’économie à l’occasion, mais ont nié que M. Biden ou son administration aient jamais tenté d’induire le public en erreur sur l’économie. Ils ont dit que son dossier ne nécessite aucune exagération.

“Le programme économique du président nous a donné une économie avec une création d’emplois historique, une baisse du chômage plus rapide que les reprises précédentes et des investissements du secteur privé dans de nouvelles industries à travers le pays”, a déclaré Abdullah Hasan, porte-parole de la Maison Blanche. “Lorsque nous nous sommes parfois mal exprimés, comme tout être humain est autorisé de temps en temps, nous avons reconnu et corrigé ou clarifié ces erreurs honnêtes.”

Les exagérations économiques de M. Biden sont généralement pâles par rapport aux histoires racontées par son prédécesseur, le président Donald J. Trump. L’ancien président, dont les mensonges comprenaient l’insistance sur le fait qu’il n’avait pas perdu les élections de 2020 et que le Capitole n’avait pas été attaqué par ses partisans le 6 janvier 2021, s’est régulièrement vanté de “la plus grande économie de l’histoire du monde” – une déclaration ne se fonde sur aucun fait. M. Trump a également déclaré que son plan de réduction d’impôts géant s’était rentabilisé alors qu’il ne l’avait pas été, et qu’il s’était appuyé sur des projections de croissance économique farfelues pour équilibrer ses budgets.

Jason Furman, économiste à l’Université de Harvard et ancien conseiller économique de l’administration Obama, a déclaré que certaines des affirmations récentes de M. Biden semblaient être les types de «sauts de logique» qui étaient courants pendant les saisons électorales. Il a souligné les affirmations du président de réduire le déficit et de superviser une augmentation des paiements de la sécurité sociale à titre d’exemples.

“Ce n’est pas comme inventer des trucs”, a déclaré M. Furman. “Il s’agit simplement de faire un argument causal plutôt étiré et particulier autour de faits réels.”

Il a ajouté que le message de M. Biden n’avait aucune comparaison avec les mensonges que M. Trump avait l’habitude de raconter sur le fait que l’Amérique était l’un des pays les plus taxés au monde, une déclaration inexacte étant donné les taux d’imposition beaucoup plus élevés dans des pays comme la France, le Danemark et la Belgique. .