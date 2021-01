Photographie: Alexander Zemlianichenko / AP

Les États-Unis et la Russie ont convenu d’étendre un traité de contrôle des armements limitant leurs ogives nucléaires déployées après le premier appel téléphonique de Joe Biden en tant que président avec Vladimir Poutine.

Dans le même temps, Biden a pris une position ferme sur les actions russes que Donald Trump a largement ignorées, soulevant des préoccupations concernant l’empoisonnement et l’arrestation du chef de l’opposition, Alexei Navalny, avertissant Poutine que les États-Unis soutenaient l’Ukraine contre l ‘«agression» russe, se plaignant de la Russie. l’ingérence dans l’élection présidentielle américaine de l’année dernière et la cyberattaque «Solar Winds» contre les agences gouvernementales américaines l’année dernière.

Biden a défié Poutine sur les rapports des services de renseignement américains selon lesquels la Russie avait offert des primes aux talibans et à d’autres groupes extrémistes en Afghanistan pour le meurtre de soldats américains.

Le compte rendu de l’appel à la Maison Blanche a déclaré: «Le président Biden a clairement indiqué que les États-Unis agiraient fermement pour défendre leurs intérêts nationaux en réponse aux actions de la Russie qui nous nuisent à nous ou à nos alliés.

La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que Biden avait également exprimé son opposition au gazoduc Nord Stream, comme étant un «mauvais accord» pour l’Europe, un exemple de continuité avec les administrations Trump et Obama.

L’équipe Biden cherche à adopter une ligne plus ferme sur les violations des droits de l’homme et du droit international par la Russie tout en cherchant à faire des progrès sur le contrôle des armements avec Moscou, qui s’est effondrée sous l’administration Trump.

Les deux dirigeants ont officiellement échangé des notes prolongeant de cinq ans l’accord New Start de 2010, assurant la survie du dernier traité de contrôle des armements entre les États-Unis et la Russie au lendemain de l’ère Trump.

L’extension a été convenue dix jours seulement avant l’expiration de New Start. Il maintient en place une limite de 1550 ogives stratégiques déployées de chaque côté, impose des limites sur les systèmes de livraison et applique des mesures de vérification et de transparence, contribuant à garantir que les deux plus grandes puissances nucléaires ne se prennent pas par surprise.

L’histoire continue

Selon la Maison Blanche, les deux dirigeants ont également parlé de rétablir un «dialogue de stabilité stratégique» régulier entre les hauts fonctionnaires, au cours duquel des frictions dans la relation et d’éventuels nouveaux accords de contrôle des armements pourraient être discutés.

La lecture de la conversation par le Kremlin indique que «les présidents ont exprimé leur satisfaction de l’échange de notes de prolongation du Nouveau Départ, qui a eu lieu aujourd’hui».

«Dans les prochains jours, les parties achèveront toutes les procédures nécessaires pour garantir que cet important mécanisme juridique international de limitation mutuelle des arsenaux de missiles nucléaires fonctionne à l’avenir», a indiqué le compte du Kremlin.

Le récit du Kremlin décrivait la conversation comme «franche et professionnelle» – une tournure de phrase souvent utilisée pour décrire des discussions tendues.

Il a ajouté que les deux dirigeants avaient également discuté du traité Open Skies, un autre accord de contrôle des armements permettant la transparence grâce à la surveillance aérienne mutuelle, dont Trump s’est également retiré et dont Moscou a déclaré qu’il se préparait également à quitter.

Biden et Poutine ont discuté de l’accord nucléaire de 2015 avec l’Iran, que Trump a quitté, mais Biden a déclaré qu’il était prêt à le rejoindre, et du conflit en Ukraine entre le gouvernement et les séparatistes soutenus par la Russie. Poutine, qui s’occupe maintenant de son cinquième président américain, a réitéré sa proposition d’un sommet des cinq membres permanents du conseil de sécurité de l’ONU.

Dmitri Trenin, directeur du centre de Moscou de la dotation Carnegie, tweeté que: « [The] La conversation téléphonique Poutine-Biden aujourd’hui ne promet pas de réinitialisation, mais suggère un degré de prévisibilité à la relation très tendue. La confrontation doit être gérée en toute sécurité. »

En relation: Comment l’expérience de la guerre froide de Joe Biden façonnera son approche de la Russie

L’accusation en cours dans la politique étrangère américaine est susceptible de s’accélérer après que le Sénat a confirmé mardi la nomination d’Antony Blinken au poste de secrétaire d’État, l’une de ses premières actions a été de cosigner une déclaration avec d’autres ministres des Affaires étrangères du G7 condamnant l’empoisonnement et l’arrestation. de Navalny et la détention massive de manifestants et de journalistes.

Le communiqué indique que les ministres du G7 «appellent la Russie à respecter ses obligations nationales et internationales et à libérer les personnes détenues arbitrairement pour avoir exercé leur droit de réunion pacifique».

À l’ONU, l’ambassadeur américain par intérim a annoncé une autre rupture nette avec la politique de l’ère Trump, le rétablissement des relations diplomatiques avec l’Autorité palestinienne et le renouvellement de l’aide aux réfugiés palestiniens dans le cadre de son soutien à une solution à deux États au conflit israélo-palestinien. . Trump, un proche allié du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait rompu les liens américains avec les Palestiniens.

L’équipe de Biden a déclaré que son premier objectif de politique étrangère serait de réparer les relations avec les alliés et les institutions mondiales rompues par Trump. Le département d’État a déclaré mardi qu’il «réexaminerait en profondeur» les sanctions imposées par l’administration Trump au bureau du procureur de la Cour pénale internationale (CPI), sur les enquêtes qu’il a ouvertes sur les crimes de guerre commis par toutes les parties en Afghanistan et par les forces israéliennes et palestiniennes. en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est.

«Les États-Unis partagent les objectifs de la CPI dans la promotion de la responsabilité pour les pires crimes connus de l’humanité. Dans le même temps, les États-Unis ont toujours adopté la position selon laquelle la compétence de la cour devrait être réservée aux pays qui y consentent ou qui sont renvoyés par le Conseil de sécurité de l’ONU », a déclaré un porte-parole du département d’État.

«Bien que nous soyons en désaccord avec les actions de la CPI concernant les situations en Afghanistan et en Israël / Palestine, les sanctions seront examinées en profondeur lorsque nous déterminerons nos prochaines étapes.»