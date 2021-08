Biden fait pression pour que les véhicules électriques représentent 40 % ou plus des ventes d’automobiles aux États-Unis d’ici 2030

Ensuite, le vice-président Joe Biden (à droite) et la PDG de General Motors, Mary Barra, regardent la nouvelle Corvette C7 lors de l’avant-première de l’industrie du North American International Auto Show au Cobo Hall le 16 janvier 2014 à Detroit, Michigan.

Le président Joe Biden fixera jeudi un nouvel objectif national pour l’adoption des véhicules électriques, appelant à ce qu’ils représentent 40 à 50 % de toutes les ventes de voitures neuves d’ici 2030, selon de hauts responsables de l’administration.

L’objectif devrait être soutenu par des sociétés telles que General Motors, Ford Motor, Stellantis (anciennement Fiat Chrysler) et d’autres constructeurs automobiles. Les dirigeants de chacun des constructeurs automobiles de Detroit doivent assister à un événement jeudi à la Maison Blanche.

Bien que le président signe un décret, l’objectif de vente n’est pas obligatoire. Au lieu de cela, le document encourage l’industrie automobile et le gouvernement américains à promouvoir la législation et l’adoption de véhicules électrifiés. L’objectif comprend des véhicules zéro émission alimentés par des piles à combustible et des batteries ainsi que des modèles hybrides rechargeables avec moteurs à combustion interne.

L’administration Biden devrait également annoncer des normes fédérales d’économie de carburant et d’émissions proposées tout au long de l’année modèle 2026, qui s’appuient sur les réglementations plus strictes de la Californie, ont déclaré les responsables. Les normes proposées sont assujetties à une période de consultation publique et à l’approbation finale.

Alors que les constructeurs automobiles soutiennent de plus en plus les véhicules électriques, ils ont été mitigés sur les normes d’économie de carburant à court terme, alors qu’ils tentent de tirer profit des véhicules traditionnels pour financer des modèles électriques. Les véhicules électriques ont historiquement été non rentables ou produisent des marges bénéficiaires plus faibles.

On ne sait pas combien de constructeurs automobiles soutiendront les normes d’économie de carburant de Biden. Les constructeurs automobiles tels que Ford, Honda Motor et Volkswagen ont précédemment accepté les normes plus strictes de la Californie, auxquelles l’administration Trump s’est catégoriquement opposée.